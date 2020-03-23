【新冠肺炎】病毒可在空氣中存活　世衞：考慮空氣防護措施

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新冠肺炎肆虐，世界衞生組織 (WHO) 表示，根據一項研究顯示，新型冠狀病毒可在特定條件下，在空氣中存活，世衞正考慮對醫護人員採取空氣防護措施 (airborne precautions)。

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世界衞生組織於3月16日發表一項研究指，新型冠狀病毒在特定條件下，可在空氣中存活，當局正考慮對醫護人員採取空氣防護措施。新型冠狀病毒現可透過飛沫或少量液體傳播，主要通過患者打噴嚏或咳嗽來傳播。世衛組織新興疾病部門主管官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，新冠病毒可懸浮在空氣中，通過空氣傳播，但這取決於熱量和濕度等因素。

當在醫療設施中執行氣霧生成程序（aerosol-generating procedure）時，就有可能對這些微粒進行氣霧化，即代表它們可以在空氣中停留更長的時間。

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范科霍芙指出，當醫療設施中產生霧氣時，病毒會形成類似飛沫的細小微粒，可在空氣中停留更長時間，建議醫護人員佩戴N95口罩。

非常重要的是，醫護人員在為患者服務並執行這些程序時應採取額外的預防措施。

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當居現正積極評估新型冠狀病毒在物體表面存活的時間；而美國疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，病毒可在銅和鋼表面可存活兩小時，而在紙板或塑膠表面上似乎可存活時間更久。

此外，世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦指，各國應檢測每個疑似病例，而預防感染及挽救生命最有效的方法就是「打破傳播鏈」。

過往亦有研究顯示，新冠病毒可在不同環境有不同存活時間，即睇：https://bit.ly/2xmL09F

責任編輯：郭詩詩