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【新冠肺炎】法庭有限度運作　警員「摸門釘」以為保釋屬緊急案件

社會 11:56 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

高等法院今早所有法庭均沒有運作。（經濟日報記者攝）

新冠肺炎疫情肆虐，司法機構昨(22日)宣布今(23日)起法庭只維持有限度運作，法院只處理緊急及重要案件，所有登記處關閉兩星期。高等法院今早所有法庭均沒有運作，根據案件審訊表原定今早須處理數宗保釋申請，有負責的警方案件主管表示知道法庭安排，惟他以為保釋申請屬緊急案件，遂如常到庭，最終因「摸門釘」而離開。

高等法院大閘今早關閉，進入法院大樓人士仍須量度體溫，有巿民今早擬到高等法院旁聽案件，惟到達後方知今日停止辦公。有律師樓職員亦到高院呈交文件，法官書記到大門外與職員交收。今早高院原定安排處理數宗保釋申請，有警方案件主管到達法院大樓後，得悉法院停止辦公後離開。他表示早知法庭停擺，但以為保釋屬緊急案件，遂如常到法院大樓。

至於裁判法院方面，今天只有屯門裁判法院辦公，處理新提堂案件。其他裁判法院均停止辦公，東區裁判法院原定今早安排處理大批再提堂等案件，惟因應安排而將所有聆訊延期。東區法院大樓則仍開放，登記處及會計部仍有職員待命，有市民上周收到勞工署傳票，原定於今天應訊，惟她未有收到聆訊延期的消息，今早到達法院後才得知安排，對此感到不滿。

法庭今(23日)起兩周只維持有限度服務，包括高等法院亦只會處理緊急的申請保釋案件，法庭仍可能繼續以書面方式處理案件。裁判法院則維持於周一、三及五及六作有限度運作，所有法院登記處關閉，有關安排今天起維持兩周。

記者：林育慧、王仁昌

疫情 新冠肺炎 停擺 武漢肺炎

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