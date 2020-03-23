【開心速遞】風少陳浚霆回歸或與心如續前緣　單身三姨蘇韻姿出Pool有期

▲ 《開心速遞》「心如」蘇韻姿有望出pool。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》多對CP大受歡迎，劇中的熊心如（蘇韻姿飾）單身多時，不少觀眾都很期待心如盡快出Pool。陳浚霆飾演的風少即將回歸《開心速遞》，風少與心如之前在劇中曾經有曖昧行為，未知二人今次會否再續前緣。

一眾《開心速遞》演員近日齊齊出席宣傳活動，為劇集造勢。

▲ 一眾《開心速遞》演員日前為劇集宣傳。（黃建輝 攝）

剛「回家」的風少由陳浚霆飾演，他於活動上表示：「我將會是一個人不似人、鬼不似鬼的角色回歸。我有3個願望，我希望可以與爸爸有更好的關係，也希望與熊家有更好的關係，最後是希望《愛‧回家之開心速遞》能長做長有。」

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▲ 陳浚霆演的風少曾以鬼魂身份在熊家出現。（蘇韻姿IG圖片）

宣傳活動上，劇組安排了6對CP做雙人瑜伽動作，展現默契。

▲ 阮政峰和蘇韻姿曾為「孝心戀」的一幕戲排舞一個月。（蘇韻姿IG圖片）

除了許家傑與林淑敏、張景淳與呂慧儀、單立文與湯盈盈、周嘉洛與林凱恩、歐瑞偉與李偉健外，陳浚霆與蘇韻姿也以情侶檔上陣，似乎暗示二人將於劇中有感情線。

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▲ 究竟陳浚霆演的風少如何回歸《開心速遞》？（蘇韻姿IG圖片）

劇中的熊家三女兒熊心如由蘇韻姿飾演，心如的感情路一直不太順利，單身至今仍未成功出Pool。劇中心如暫時只拍過一次拖，初戀男友為池子孝（阮政峰飾），惟子孝早已另覓校花女友Venus（鄺潔楹飾）。

▲ 梁証嘉演的TT與心如的「3T」情一直被看好，可惜最終無疾而終。（蘇韻姿IG圖片）

心如與TT（梁証嘉飾）的一段情本來備受觀眾期待，可惜隨着梁証嘉離開劇組後，「3T」也無疾而終。

▲ 張明偉演的George與心如只能保持補習社拍檔關係。（蘇韻姿IG圖片）

曾一度力追心如的George因為被發現扮Hehe欺騙她，以致二人沒法開花結果，僅維持補習社拍檔關係。

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