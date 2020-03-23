【停課不停學】子女停課在家爭用電腦網上學習　4孩媽媽崩潰：我快死了

▲ 以色列一位4孩媽媽最近拍攝短片，分享子女停課在家網上學習，每日要應付很多老師及學科，令她非常崩潰。

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少國家地區陸續宣布停課，這段時間很多小朋友都在家網上學習。不過，有媽媽對於與孩子在家困獸鬥，都表示受不了。以色列有一位4孩媽媽最近就拍攝短片，分享子女停課在家網上學習，每日要應付很多老師及學科，令她非常崩潰。

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4孩爭用2部電腦

據外國媒體報道，41歲的Shiri Kenigsberg Levi是一名特殊教育老師，育有4名分別15歲、14歲、10歲和8歲的子女。她最近在自己的私家車上拍攝短片，正是為了離開一下爭用電腦作網上學習的子女。

她於短片中請網民想像一下，在停課期間她每日收到多少簡訊、一個孩子有幾多位老師、每個孩子要應付多少學科。而她家裡只有兩部電腦，整個早上孩子都在爭用電腦。

▲ 以色列媽媽Shiri指，現在每日忙著跟進孩子的網上教學情況，令她受不了。（影片截圖）

她每日忙著一個跟一個跟進孩子的網上學習情況，先是科學，再來數學……作為媽媽也不是全都懂，「現在孩子會發現我們有多蠢」。

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老師輪流轟炸

Shiri告訴網民「在家網上學習這東西真的不可能」，還形容家中情況已進入瘋狂狀態，子女在家網上學習第二天，她已經崩潰了。

她分享其中一位女兒的老師，希望早上8時就看到孩子乖乖坐在電腦前，可是那時孩子才剛起床。她又稱，最小孩子的音樂老師早上傳來音樂劇樂譜，她抱怨︰

家裡沒有樂團，我也看不懂樂譜，去哪裡變出單簧管幫我兒子練習。

▲ Shiri育有4名分別8歲至15歲的子女。（相片來源︰IG @shirikenigsberglevi）

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請考慮媽媽感受

Shiri愈說愈激動，表示已受夠了，也請老師們冷靜，不要期望太高，別整天轟炸式地問「孩子們還好嗎」。

孩子感覺好不好，怎麼不問我的感覺？我快要崩潰了。

一輪抱怨後，她的語氣開始緩和，並表示已發洩完畢，只是慨嘆︰

如果我們沒有死於新冠肺炎，也會死於網上教學！

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責任編輯︰駱秀玲