【胎位不正】19歲女友懷孕8月男友自行接生　醫生︰接生者經驗不足或致胎兒斷開

▲ 印度27歲男生為懷胎8個月19歲女友接生，期間扯斷孩子手臂。（圖片︰i-stock）

媽媽生育孩子都是押上性命，分娩生產過產非常危險，要有專業的醫護及設施，分娩前更要做足產前檢查，了解胎兒的狀況。上星期（18日）印度發生一宗孕婦誕死胎的慘案，男友私下為女友接生，期間扯斷嬰兒手部，女友終開刀誕下死胎。

據《印度時報》（Times of India），2人的婚事未有得雙方家人同意，男方決定秘密為女友接生，他在YouTube看多段接生嬰兒的影片，試圖邊看邊模仿。嬰兒的手部先出來，男方情急拉扯嬰兒的手，卻直接將嬰兒手臂拉斷。女生緊急送院，醫生以手術將死胎取出，而女生留院急救。

警方將涉事男子拘捕，計劃以謀殺罪起訴他，會調查有關案件的細節，警方初步判定兩人不可能這麼長時間去隱瞞懷孕，會向雙方家人了解及調查更多。

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胎位不正不宜陰道分娩

根據衞生署的資料，一般孕婦到了35周，胎兒頭朝下方，為準備離開母體做好了準備。懷孕37至40周，胎兒下降入盆骨。有關涉事的女生懷孕8個月，即32周，胎兒未有轉身頭向下，胎位不正，如此時產子，需醫生開刀剖腹形式會較安全。

本港婦產科專科醫生羅致廉曾表示，如果負責接生的護士經驗不足時，就會錯誤用力拉出胎兒，只要用力過度，胎兒會斷開兩截，胎兒的頭部則會留到母親的子宮裡。可況沒有任何經驗人士接生，胎兒及產婦會更危險。

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責任編輯︰王明芳