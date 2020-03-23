【新冠肺炎】網上旅行社Wefly及GoGoGo Travel宣布停業　旅議會終止會籍：涉數千機票

▲ 兩間網上旅行社宣佈停業。

新冠肺炎疫情重挫本港旅遊業，兩間網上旅行社「Wefly Travel（愛飛旅遊）」及「Go Go Go Travel（捷達假期）」昨日（22日）宣布停業。旅遊業議會今日（23日）表示，終止該兩家旅行社的會籍，旅行代理商註冊處亦已即時撤銷兩間行代理商牌照。議會指，據悉已購買機票的旅客都已獲發電子機票，正在辦理退款而受影響的機票估計有幾千張。

民主黨亦接獲超過200名市民就兩間旅行社停業而未能獲取機票退款的投訴，今日下午將聯同苦主講述詳情。

旅議會建議購買了機票的旅客，按以下情況處理：

購買機票的旅客，可向有關航空公司查詢機票的狀況；如有需要更改航班，可直接向航空公司查詢；如打算取消機票，可向航空公司查詢，並向發卡銀行查詢信用卡退款保障機制。

因疫情或其他原因已向旅行社申辦機票退票而未獲退款的旅客，向發卡銀行查詢信用卡退款保障機制。

至於已購買旅遊保險的旅客是否受保障，需要視乎相關保單而定。

「Wefly Travel（愛飛旅遊）」主要替客戶預訂機票或酒店，由搜尋引擎不能進入網站，其社交網站及官方網頁指，因大股東申請清盤，公司即時停業。「Go Go Go Travel（捷達假期）」網站已經停止運作，該公司早前在Facebook帖文，指面對前所未有的經營問題，由於無法解決，宣布結業，要求顧客聯絡航空公司或旅遊業議會。

記者：陳曉瑩