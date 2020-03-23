  • 28°C
香港時間 : 2020323日 (一) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】網上旅行社Wefly及GoGoGo Travel宣布停業　旅議會終止會籍：涉數千機票

社會 12:37 2020/03/23

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

兩間網上旅行社宣佈停業。

新冠肺炎疫情重挫本港旅遊業，兩間網上旅行社「Wefly Travel（愛飛旅遊）」及「Go Go Go Travel（捷達假期）」昨日（22日）宣布停業。旅遊業議會今日（23日）表示，終止該兩家旅行社的會籍，旅行代理商註冊處亦已即時撤銷兩間行代理商牌照。議會指，據悉已購買機票的旅客都已獲發電子機票，正在辦理退款而受影響的機票估計有幾千張。

民主黨亦接獲超過200名市民就兩間旅行社停業而未能獲取機票退款的投訴，今日下午將聯同苦主講述詳情。

旅議會建議購買了機票的旅客，按以下情況處理：

  • 購買機票的旅客，可向有關航空公司查詢機票的狀況；如有需要更改航班，可直接向航空公司查詢；如打算取消機票，可向航空公司查詢，並向發卡銀行查詢信用卡退款保障機制。
  • 因疫情或其他原因已向旅行社申辦機票退票而未獲退款的旅客，向發卡銀行查詢信用卡退款保障機制。
  • 至於已購買旅遊保險的旅客是否受保障，需要視乎相關保單而定。

「Wefly Travel（愛飛旅遊）」主要替客戶預訂機票或酒店，由搜尋引擎不能進入網站，其社交網站及官方網頁指，因大股東申請清盤，公司即時停業。「Go Go Go Travel（捷達假期）」網站已經停止運作，該公司早前在Facebook帖文，指面對前所未有的經營問題，由於無法解決，宣布結業，要求顧客聯絡航空公司或旅遊業議會。

記者：陳曉瑩

相關文章

【冰封旅業】旅行社外遊業務面臨停頓　黃進達形容史無前例倡港府加大資助額度
07:00 2020/03/18
【冰封旅業】旅行社外遊業務面臨停頓　黃進達形容史無前例倡港府加大資助額度
【冰封旅業】美麗華旅遊全線分行4月將暫停服務　員工停薪留職或調往總行
19:32 2020/03/20
【冰封旅業】美麗華旅遊全線分行4月將暫停服務　員工停薪留職或調往總行
【冰封旅業】二月僅19.9萬旅客訪港急挫96%　旅發局撥4億助業界度寒冬
09:04 2020/03/16
【冰封旅業】二月僅19.9萬旅客訪港急挫96%　旅發局撥4億助業界度寒冬
疫情 機票 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩
11:27 2020/03/22
【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩
【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世
11:01 2020/03/22
【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世
【新冠肺炎】粉嶺公屋男與女友赴北海道滑雪後染病　同住22個月大女嬰也確診
16:51 2020/03/22
【新冠肺炎】粉嶺公屋男與女友赴北海道滑雪後染病　同住22個月大女嬰也確診