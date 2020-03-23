【軍車運屍】意大利最悲痛的一天每2分鐘1人死亡　逾5千人死亡動用軍車運載屍體火化

▲ 新冠肺炎肆虐，意大利成為疫情重災區，最少5,476人死亡，逾5.9萬人確診。

新冠肺炎肆虐，意大利成為疫情重災區，直至當地時間22日下午6時，已有最少5,476人因新型冠狀病毒而死亡，逾5.9萬人確診。而由於死亡人數持續增加，當地醫療系統無法不勝負荷，日前有城市更出現要以軍用卡車運載屍體去火化的情形，疫情險峻。

據CNBC報道，意大利衛生部公佈，截至當地時間3月22日下午6時，至少有5,476人死於因新型冠狀病毒引起的呼吸道疾病而死亡。從3月15日起，每日新增病例超過3,000宗，最高單日增加6,557例，共累積個案達59,138宗病例，其中約7,024人已康復。

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另據鏡報報道，意大利疫情持續，平均每2分鐘就有一名患者死亡。僅當地時間3月21日，單日就有793人因疫情而喪失性命，相當於每小時有33人死亡，數量驚人，也是從24小起計死亡人數增加幅度最大的一次。

火葬場每天24小時運作

而綜合外國媒體，由於患者數量太多，死亡人數持續增加，醫療資源亦不勝負荷，近日網絡上就流傳出影片，畫面可見一排排軍用卡車，晚上在意大利貝加莫（Bergamo）市內行駛。

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意大利軍方證實，已出動軍力協助運載屍體。陸軍發言人表示，由於貝加莫市的火葬場，已無法負荷屍體數量，故部署了15輛卡車和50名士兵，協助運送屍體到張隔鄰地方火化。地方政府發言人亦稱，貝加莫火葬場持續每天24小時全力工作，能火化25具屍體。

責任編輯：羅嘉欣