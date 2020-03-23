【新冠肺炎】飲食業界指關閉食肆無助減退疫情　將影響25萬從業員生計

▲ 立法會議員（飲食界）張宇人（左）及蘭桂坊集團主席盛智文（右）到蘭桂坊食肆派發納米光觸媒消毒劑，為餐廳消毒清潔。（林宇翔攝）

受新冠肺炎疫情影響，本港食肆生意銳減，由於近日確診數字急升，有意見指政府應規定食肆、酒吧、戲院等餐商戶停業，堵截社區傳播鏈。立法會議員（飲食界）張宇人認為，疫情惡化不是源於餐廳防疫措施不足，而是海外返港的市民防疫意識不足的問題，形容關閉食肆是一個錯誤的決定，將會影響飲食界25萬名從業員的生計。

張宇人今早（23日）出席活動時表示，理解港府有意仿效外國政府關閉食肆及酒吧的措施，惟他認為本港飲食業早已做足準備，採取多項防疫措施，形容「唔信全世界有邊個城市做緊呢樣嘢（消毒措施）」，食客只需自行調節用餐時間，避免於人流較多時間用膳，已可減低風險，因此食肆毋須停業。

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對於有意見認為食肆應停辦晚市或只做外賣生意，張宇人稱有關措施須平衡對生意影響，以及是否有效減少疫情擴散，政府亦應仿效外國政府，向停業食肆或酒吧補貼員工薪金及舖租，否則對業界及從業員不公平。他強調，現時不少從海外回流的留學生防疫意識較低，呼籲市民若有家人從海外回港，應自律在家隔離。

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對於有多名確診者曾出沒蘭桂坊，蘭桂坊集團主席盛智文表示，雖然至今有11名患者曾涉足蘭桂坊，但目前未能證明他們全都在蘭桂坊感染。他認為，即使關閉蘭桂坊酒吧等食肆，仍無阻市民轉到其他地方聚會，政府作出決定時，需要非常小心考慮。

為了未來數月的疫情高峰期，張宇人今日亦與盛智文到蘭桂坊食肆派發納米光觸媒消毒劑，為餐廳消毒清潔，希望可以重拾食客到食肆用餐的信心。

記者：陳子謙、林洋