【開心速遞】「龔燁」張景淳驚喜展身材　周嘉洛吳偉豪《愛回家》齊騷肌最經典

▲ 《愛・回家之開心到速遞》演員不乏肌肉男。

《愛・回家之開心速遞》於昨晚（3月22日）播出的劇情內，講述龔燁（張景淳飾）為氹女友熊若水（呂慧儀飾）開心，於是在水水面前跳脫衣舞。這劇情讓張景淳大騷健碩胸肌及6嚿腹肌。

昨晚的《愛・回家之開心速遞》播出後，張景淳在個人IG發出帖文寫道：「今晚播出的事業心水+magic龔。」，只見他展示一身健碩身型，而「熊若水」呂慧儀展現一副驚訝的表情。

▲ 張景淳在《愛・回家之開心速遞》晒靚腹肌。（取自張景淳IG）

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張景淳操肌晒成果

張景淳初出道演《天與地》「家明」時只是排骨仔一名，而他為了練大隻下了不少苦功，除做gym外亦打籃球，而近日他更練出6嚿腹肌，令人眼前一亮。

其實除張景淳外，《開心速遞》有不少男演員是好身材的大隻佬，甚至曾在《開心速遞》騷肌派福利，當中肌肉男包括有小鮮肉周嘉洛、吳偉豪、許家傑、李偉健。

兩大小鮮肉周嘉洛吳偉豪

周嘉洛與吳偉豪兩位小鮮肉曾在《開心速遞》輪流騷肌。「朱凌凌」吳偉豪原本只是名瘦削的男生，為於劇中出演人體素描模特兒，營造「爆肌」拍攝效果，吳偉豪於1個月內操練至大隻肌肉男，除了頻頻到健身房健身，另外亦游泳、跑步、踏單車及打籃球等。

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另外「金城安」周嘉洛曾於一場焗桑拿的戲份中騷肌肉，然而周嘉洛為保持上鏡時有健碩身型，堅持做掌上壓塑肌，最厲害可以一日內做幾百下掌上壓。

不過，周嘉洛與吳偉豪最經典的騷肌場面，應是較早期《開心速遞》劇情內，金城安與朱凌凌齊在女生面前騷肌展男子氣慨，這幕周嘉洛與吳偉豪兩位小鮮肉一同展肌肉，不少劇迷到今仍津津樂道。

香港先生許家傑李偉健

參加2009年香港先生並奪冠入行的「送水輝」許家傑當然身材出眾，他在《開心速遞》不時騷肌，令劇中大小姐被迷倒。

他曾接受TOPick訪問分享Keep fit心得稱：「定要有適當又適合自己的training programme，配合充足休息、健康飲食。有云『早餐如皇帝、午餐如平民、晚餐如乞丐』，我會刻意朝早食多些、午餐食適量，晚餐如不用開夜就會少食或不食澱粉質，讓腸胃休息，對消化、消耗calories更有幫助。」

▲ 眾所周知「送水輝」許家傑擁有好身材。（取自許家傑facebook）

至於李偉健與許家傑是同屆的香港先生，只是因為李偉健近年在《開心速遞》演戇直Terry，形象太深入民心，令大家忘記了他剛陽的一面。

▲ 參加港男入行的李偉健十分大隻。

李偉健在入行前，畫漫畫外更是當健身教練，身材十分健碩。

但他表示已多年沒有健身，身材不如前。不過，他去年《開心速遞》有一集要扮武松，露出強大的麒麟臂，仍然十分有睇頭。

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