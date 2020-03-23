【新冠肺炎】一文睇清美國政府認可殺死新冠病毒用品　部分產品於香港有售【內附清單】

▲ 香港有售的美國政府認可殺死新冠病毒用品。

坊間大量產品都聲稱可以殺滅99%細菌及病毒，到底是否每款都有效？美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency、下稱EPA）公佈可殺滅新型冠狀病毒的消毒品清單，當中部份品牌可於香港買到。

EPA總共列出287款符合標準，有效殺滅SARS-CoV-2（新型冠狀病毒）的消毒品，供大眾參考購買。TOPick翻查清單，發現有部分品牌在香港可以買到，例如常見的高樂氏漂白劑、濕紙巾等等，以及Lysol的消毒劑噴霧及多用途清潔劑也在清單之中。這些產品近日在香港的超級市場都開始有貨，大坊入貨時不妨依照名單選購。

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以下為百佳網站顯示有售的產品：

高樂氏

漂白水 $19.9

Clean Up Cleaner + Bleach 萬用殺菌清潔劑 $30.9

Disinfecting Bathroom Cleaner 浴室消毒清潔劑 $30.9

Disinfecting Wipes 消毒濕紙巾 105片 $58.90，75片 $42.9

Clorox Toilet Bowl Cleaner with Bleach 潔廁劑 $19.9

利潔時（Reckitt Benckiser）旗下的Lysol

Clean & Fresh Multi-Surface Cleaner 潔淨清新多功能消毒清潔劑 $43.9

Professional Disinfectant Spray 消毒劑噴霧 $59.9

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當局提醒消費者要遵循消毒劑標籤上的說明，並注意產品在需清潔的表面上應停留多長時間。由於各國的產品名稱有所不同，EPA建議消費者購物產品前，參考產品標籤上EPA已批准的預防新興病毒聲明編號（EPA Reg. No.），只要編號一樣，即是受EPA認證的產品。

另外，新加坡政府國家環境局（National Environment Agency）2月4日發佈了《新型冠狀病毒家居消毒用品及有效成分的臨時清單》，羅列了18款可令肺炎病菌失效的家居消毒用品，以及當中含有甚麼成份，詳見【新加坡國家環境局認證 18款有效對抗冠狀病毒消毒用品】

EPA的完整清單請按此

責任編輯：陳珈希