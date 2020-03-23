【法證先鋒IV】 李施嬅邀隔空合唱《二次緣》　謝芷倫出海即興展歌喉

▲ 謝芷倫與李施嬅、海俊傑隔空合唱。（謝芷倫IG圖片）

TVB劇《法證先鋒IV》合演情侶的李施嬅（Selena）和海俊傑近日合唱《二次緣》，李施嬅與海俊傑更舉行「和你傑二次緣」Challenge，邀請粉絲一起隔空合唱。

《法證先鋒IV》演死屍的謝芷倫（Jan）也應邀挑戰，來個法醫、死屍、聲紋專家大合唱，獲不少粉絲讚好。

▲ 謝芷倫出海時來個即興Cover。（謝芷倫IG圖片）

Jan於社交平台貼出影片，一展歌喉與李施嬅和海俊傑隔空合唱《二次緣》。

▲ 謝芷倫一展歌喉。（謝芷倫IG圖片）

她寫道：「即興Cover，播住個mv唱，有3把聲。為左遮住d風聲，原來我都唱得幾大聲，唔知會否太遲po呢？#現場收音 #二次緣 #和你唱k #二次緣challenge #和傑唱k #和你傑二次緣」

謝芷倫扮死屍瞓真空袋1個多小時，詳情請睇：https://bit.ly/39i9JJT

▲ 李施嬅和海俊傑舉行「和你傑二次緣」Challenge。（海俊傑IG圖片）

Selena、海俊傑和Jan分別於《法證先鋒IV》飾演法醫、聲紋專家和死屍，曾與Jan同場演出的Selena大讚對方專業，又指該場戲是其中一場她最深刻的戲。

《開心速遞》「Mandy」謝芷倫不理家人反對追演藝夢，詳情請睇：https://bit.ly/2wuFv90

▲ 演死屍的謝芷倫獲李施嬅大讚專業。（李施嬅IG圖片）

Jan較早前受訪強調拍攝時很安全，不怕辛苦的她認為最重要是戲劇效果夠逼真，演出大獲好評。