【法證先鋒IV】 李施嬅邀隔空合唱《二次緣》 謝芷倫出海即興展歌喉
娛樂 14:01 2020/03/23
TVB劇《法證先鋒IV》合演情侶的李施嬅（Selena）和海俊傑近日合唱《二次緣》，李施嬅與海俊傑更舉行「和你傑二次緣」Challenge，邀請粉絲一起隔空合唱。
《法證先鋒IV》演死屍的謝芷倫（Jan）也應邀挑戰，來個法醫、死屍、聲紋專家大合唱，獲不少粉絲讚好。
Jan於社交平台貼出影片，一展歌喉與李施嬅和海俊傑隔空合唱《二次緣》。
她寫道：「即興Cover，播住個mv唱，有3把聲。為左遮住d風聲，原來我都唱得幾大聲，唔知會否太遲po呢？#現場收音 #二次緣 #和你唱k #二次緣challenge #和傑唱k #和你傑二次緣」
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Selena、海俊傑和Jan分別於《法證先鋒IV》飾演法醫、聲紋專家和死屍，曾與Jan同場演出的Selena大讚對方專業，又指該場戲是其中一場她最深刻的戲。
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Jan較早前受訪強調拍攝時很安全，不怕辛苦的她認為最重要是戲劇效果夠逼真，演出大獲好評。
撰文 : TOPick柴犬出動