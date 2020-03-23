【新冠肺炎】民建聯倡禁非港人入境並為所有抵港者檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，本港確診個案急增，民建聯倡港府盡快研究禁止所有非香港居民入境，有需要時應徵用酒店或適合建築物，接收無病徵但需檢疫者；如疫情嚴峻應考慮暫停娛樂場所運作如酒吧、戲院，並為受影響人士提供疫境失業援助金。

【新冠肺炎】為阻疫情蔓延籲港府考慮戒嚴級防疫 何栢良：市民以外賣代替堂食

【新冠肺炎】消息：衞生署醫生初步確診 曾在機場負責檢疫工作

民建聯主席、立法會議員李慧琼今稱，本港近日確診個案中不少都是輸入個案，認為政府應立即加強入境管制，但不會用全面封關字眼，認為需關注會否影響物流，建議政府要有合理豁免，例如研究是否可讓貨運司機進出香港。

她又稱，政府應要求所有入境人士進行強制病毒檢測，確保檢測結果對新冠肺炎病毒呈陰性，才安排進行家居檢疫，以減低社區爆發風險；同時亦需即時提升亞博館的檢疫能力，並在有需要時應徵用酒店或適合建築物，例如迪士尼樂園第二期發展土地，以接收無病徵但需要進行強制檢疫的密切接觸者，協助檢疫工作。

【新冠肺炎】邱騰華指關閉酒吧食肆需與業界商討 黃家和冀非一刀切

【新冠肺炎】飲食業界指關閉食肆無助減退疫情 將影響25萬從業員生計

議員鄭泳舜提及，留意到近日市面人流多，若疫情變得嚴峻，希望政府考慮暫停娛樂場所運作如酒吧、戲院，並為受影響人士提供疫境失業援助金。周浩鼎則指指，目前家居檢疫的安排有漏洞，要求政府必須加強執法，又建議政府設立舉報熱線，嚴肅處理舉報。

責任編輯：陳正怡