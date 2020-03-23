  • 28°C
香港時間 : 2020323日 (一) 14:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】民建聯倡禁非港人入境並為所有抵港者檢測

社會 13:57 2020/03/23

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，本港確診個案急增，民建聯倡港府盡快研究禁止所有非香港居民入境，有需要時應徵用酒店或適合建築物，接收無病徵但需檢疫者；如疫情嚴峻應考慮暫停娛樂場所運作如酒吧、戲院，並為受影響人士提供疫境失業援助金。

【新冠肺炎】為阻疫情蔓延籲港府考慮戒嚴級防疫　何栢良：市民以外賣代替堂食

【新冠肺炎】消息：衞生署醫生初步確診　曾在機場負責檢疫工作

民建聯主席、立法會議員李慧琼今稱，本港近日確診個案中不少都是輸入個案，認為政府應立即加強入境管制，但不會用全面封關字眼，認為需關注會否影響物流，建議政府要有合理豁免，例如研究是否可讓貨運司機進出香港。

她又稱，政府應要求所有入境人士進行強制病毒檢測，確保檢測結果對新冠肺炎病毒呈陰性，才安排進行家居檢疫，以減低社區爆發風險；同時亦需即時提升亞博館的檢疫能力，並在有需要時應徵用酒店或適合建築物，例如迪士尼樂園第二期發展土地，以接收無病徵但需要進行強制檢疫的密切接觸者，協助檢疫工作。

【新冠肺炎】邱騰華指關閉酒吧食肆需與業界商討　黃家和冀非一刀切

【新冠肺炎】飲食業界指關閉食肆無助減退疫情　將影響25萬從業員生計

議員鄭泳舜提及，留意到近日市面人流多，若疫情變得嚴峻，希望政府考慮暫停娛樂場所運作如酒吧、戲院，並為受影響人士提供疫境失業援助金。周浩鼎則指指，目前家居檢疫的安排有漏洞，要求政府必須加強執法，又建議政府設立舉報熱線，嚴肅處理舉報。

責任編輯：陳正怡

疫情 民建聯 新冠肺炎 武漢肺炎 酒吧

最高瀏覽

【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩
11:27 2020/03/22
【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩
【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世
11:01 2020/03/22
【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世
【新冠肺炎】粉嶺公屋男與女友赴北海道滑雪後染病　同住22個月大女嬰也確診
16:51 2020/03/22
【新冠肺炎】粉嶺公屋男與女友赴北海道滑雪後染病　同住22個月大女嬰也確診