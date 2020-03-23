【新冠肺炎】工會料6間保姆車公司倒閉　復課後難找保姆車接送

▲ 汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會、公共巴士同業聯會和學童車協會會發起請願行動，約30架校巴及保姆車由葵涌貨櫃碼頭慢駛至立法會，呼籲政府向業界發緊急援助。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續，全港中小學自2月起停課，港府宣布4月20日復課無望，學童車停擺至少3個月。有工會今（23日）發起請願行動，約30架校巴及保姆車由葵涌貨櫃碼頭慢駛至立法會，呼籲政府向業界發緊急援助、房屋署及房協停車場減租6個月、籲銀行讓車主免供車6個月等，有民建聯及工聯會立法會議員於立法會外接信。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會、公共巴士同業聯會和學童車協會，曾於3月2日發起首次12架校巴慢駛至政府總部，惟汽車交通運輸業總工會理事譚偉照透露，至今仍未獲得政府約見及回應，故今日再發起30多架學童車由葵涌貨櫃碼頭慢駛至政府總部。

工會指，希望房屋署及房協旗下停車場能免保姆車租金6個月，並呼籲私人停車場減租、持續支援司機每月1萬、保姆每月5千、保姆車公司每月1萬，及校巴公司每月2萬至復課為止。譚偉照指，已有5至6間學童車公司面臨結業，涉及10多部保姆車，約20至30人。

政府早前透過「防疫抗疫基金」向校巴校主、保姆車主分別一次發放2萬及1萬元補貼，譚偉照批評為「杯水車薪」，指每架保姆車每月平均開支為2萬5千元，「供萬1萬5、車位4千、牌費2千、保養費3千5，單是供車都不夠。」，而每架校巴每月平均開支則為4萬元。

學童車協會主席林志平表示，學童車司機屬低技術人士，難以轉行，而黃色保姆車亦只能提供單一接送學童服務，認為政府、業界，及學校三方有共同責任共渡難關，否則復課後難以重新找回學童車司機工作。

▲ 經營保姆車公司20年的朱小姐指，每月平均支出約35萬，自停課起已零收入，需裁走一名司機。（程志遠攝）

經營保姆車公司20年的46歲朱小姐表示，公司旗下有8架保姆車及2架校巴，涉10名司機，當中2名已逾70歲，過往每月平均支出約35萬，收入則為40多萬，停課起已零收入，需裁走一名司機，而另有一名司機需暫時轉為小巴司機以維持收入，埋言若今學年提早結束而又不獲政府資助或需面臨結業。

66歲的關先生於6年前入行為保姆車司機，每月收入為1萬2千元，開支約1萬元，需照顧長期病患的太太，為家庭支柱，他透露入行前為紅色小巴司機，惟小巴已不再聘請65歲以上人士，目前已遇上經濟困難，需向親友借錢求助。

立法會議員易志明指已將業界要求去信政府。立法會議員陸頌雄斥，「連最無良的領展都帶頭減租，政府仲唔做野。」

▲ 66歲關先生為保姆車司機，原每月收入為1萬2千元，開支約1萬元，需照顧長期病患的太太，為家庭支柱，現需借錢應急。（程志遠攝）

記者：鄧凱文