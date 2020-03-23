【隔離令】一家四口戴電子手環遊長洲惹恐慌　長洲鄉事委員會開腔回應播毒傳聞

▲ 長洲出現一家四口四處閒逛，他們疑帶了監察手帶。

新冠肺炎在全球蔓延，患者每日遞增，各地均推行相關防疫措施，港府上星期四（19日）起，外國地區抵港人士需進行強制檢疫14天。近日，網民不時發現本有人回港後違反隔離令外出用餐，包括海外留學生、外傭等，今日（23日）有網民發現在長洲有疑似一家四口帶著電子手環閒逛，懷疑他們違反隔離令，掀起一片恐慌。

今日（23日）於網絡多個不同Facebook群組，包括「香港突發事故報料區」，有網民發帖分享一張相片，在長洲的大街中，有4人一身輕便悠閒的裝扮、穿上涼鞋，似是一家四口，３男１女，其中一位似是初中生，而細看下，他們的手腕戴有藍色的手帶。

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一家四口戴藍手帶

所有海外抵港人士均須強制家居檢疫14天，有關人士需佩戴監察手帶。有關監察手帶是藍白色，故此大量網民均認為相中的4人是接受強制家居檢疫人士，然而他們卻外出「播毒」。網民大罵他們可恥，長洲的街坊掀起了恐慌。

有網民表示自己長洲自己救，呼籲見到有人戴手帶行街、吃東西即是逃疫，記住舉報。而事實上，接受強制家居檢疫人士如有違者，最高可被罰款25,000港元及監禁6個月。

長洲鄉事委員會跟進

隨後長洲鄉事委員會一直有跟進及了解事件，他們曾表示今早(23日)收到新渡輪及街坊通知， 有多名需要佩戴監察手帶接受強制檢疫隔離的人士，攜帶行李乘船到達長洲。

有一批外藉人士， 短期租約入住了新趙苑，警方已到場了解， 該批人士亦明白需要嚴謹隔離14天。

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主題營區負責人回覆

就相中的4人，長洲鄉事委員會在Facebook專頁亦公布了消息，表示是一場誤會，他們不是接受隔離檢疫者，4人香港居民佩戴手帶於長洲碼頭活動，他們是暫住主題營區「西園」。

西園負責人方小姐向長洲鄉事委員會表示︰

西園並沒有接收隔離人士入住，該藍色手帶是西園用作識別營友，而相中 4人昨天入住西園，並非隔離人士。

營地的負責人指為免引起混亂， 將會將手帶轉用其他顏色。

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責任編輯︰王俊賢