【新冠肺炎】恒生銀行員工初步確診　九龍城分行暫停營業

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情升溫，恒生銀行表示，接獲九龍城分行通知一名員工疑感染新冠肺炎，初步確診並正等候進一步檢測，染病員工3月17日至19日曾返分行工作；九龍城分行將暫停營業直至另行通知，該分行全部員工亦已被安排留在家中自我隔離14 天。

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恒生銀行表示，九龍城分行一名員工懷疑感染新冠肺炎，初步測試呈陽性反應，正等待進一步檢測，現正留院；有關員工於3月首2個星期被安排在家工作，於3月17至19日返回九龍城分行上班，工作期間全程均佩戴口罩。

發言人稱，染病員工接獲衞生署通知其為一個確診患者的緊密接觸者後，3月20日開始已進行強制檢疫；為審慎起見九龍城分行由今天起暫時停止營業，以便進行徹底清潔和消毒，而該分行全部員工亦已被安排留家自我隔離14 天，同時會聯絡該員工曾提供開戶等服務的客戶。

恒生銀行稱，該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩；同時為應對疫情，已暫停部分分行服務，而有營業的分行亦已加強一系列保護措施，包括增加清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工於工作期間必須佩戴口罩，同時會為進入分行的客戶量度體溫及提示客戶戴上口罩。

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責任編輯：陳正怡