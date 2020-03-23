【TG N號房】南韓TG群傳性虐待片段 　26萬人做會員看少女淪為性奴

▲ 韓國近日爆出駭人性虐待案件，多達26萬名會員加入群組共享非法色情影片及照片。

韓國近日爆出駭人性虐待案件，南韓警方日前破獲Telegram「N號房」聊天群組案件，發現一共多達26萬名會員加入群組共享非法色情影片及照片，目前已確定受害者至少有74人，當中有16人未成年，年紀最少僅11歲。事件震驚韓國社會，20多歲的主腦及另外13名嫌疑人已被拘捕，大眾聯署要求公開嫌疑犯的身份。

綜合外國媒體報道，Telegram「N號房」案件自2018年12月開始，由綽號為「博士」的20多歲主腦與13名共犯，創建私密聊天群組，以各種理由誘騙受害者拍攝露面裸照，再威脅對方拍攝淫穢影片或照片，並將相片傳送到不同的聊天群組。

該犯罪集團會向會員收取一定金額的虛擬貨幣，有分為3個組別的收費組別，費用由25萬（約1,500港元）至150萬韓韓圜（約9,099港元）不等的費用，多達26萬人曾加入群組，單計最多人的群組便有2.35萬人。

裝成同齡學生誘騙女學生

由於犯罪集團利用Telegram建立多個群組犯案，故韓國統稱是次案件為「N號房」。主腦會在私密群組中散播或直播女性被虐或強暴的影片，利用社交媒體或交友軟體搭訕女學生，偽裝成相同年紀的學生與對方聊天，其後向他們傳送一串網址作假意警告，「這個網站好像有人公開妳的照片和個人資料」，引誘對方點擊網址。

以裸照威脅女學生

網址會跳到必須登入至社交媒體Twitter的視窗，若女學生照做登入，嫌疑犯便能得到女學生的住址、學校及照片等個人資料。然後，他們會偽裝成警察聯絡少女，稱指控她們在網絡上散播猥褻物品，會將她們拘捕。一連串的驚嚇令女學生不得不向嫌疑犯求饒，而嫌疑犯便藉此逼迫她們拍攝露面影片或照片上傳至聊天室。

恐怖性虐待方式

據報道指，數十名學生受到虐待，當中被迫用刀在大腿刻字，針穿乳頭、以刀或剪刀等危險物品自慰，將幼蟲放入生殖器官，甚至有強暴女性的直播等。聊天室內流傳女學生的個人資料，嫌疑犯並表示，若少女試圖逃跑，會公開她們所拍攝的照片及影片。

案件一年後被揭發 藝人關注事件

案件開始至今已1年多才被揭發，計算後曾加入群組的會員共有26萬人，單計最多人的群組便有2.35萬人。警方表示，由2018年12月至今，已經以涉嫌「製作兒童性剝削品」罪名拘捕主腦趙某和另外13人，其中5人正扣押。警方從趙某家中搜出1.3億韓圜（約80萬港元）的現金，估計犯罪收益達數億韓圜。

案件近日受到大眾關注，有民眾向青瓦台請願，要求公開犯罪者的身分及照片個人資料，在短短5天內突破190萬人響應，其中包括多名藝人，如Girl's Day李惠利、歌手趙權和演員孫秀賢等。

其他相關新聞，即睇：

【性侵醜聞】劍橋大學教授性侵10名女學生 將性經驗寫成色情小說

【性侵醜聞】聯合國維和部隊被指性侵多名海地少女 受害人最年幼11歲遺數百私生子

責任編輯：王明芳