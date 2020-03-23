【新冠肺炎】港府將立法推禁酒令　全港8600間食肆禁售酒類飲品

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新冠肺炎疫情持續，近日本港的確診個案數目不斷上升，當中有多名確診患者曾出沒蘭桂坊酒吧。行政長官林鄭月娥今日（23日）宣布港府將立法暫停禁止全港8600間食肆出售及供應酒類飲品；另外又會跟飲食業界研究，減少婚宴和慶祝活動。

林鄭表示，為進一步推動減少社交接觸及聚集，港府將建議全港8600間食肆、酒吧或領有酒牌的食肆，將透過修訂法律暫時禁止相關食肆停止售賣及供應酒類飲品。

▲ 林鄭強調新冠肺炎疫情是一場持久戰，有信心可以打贏這場仗。（梁偉榮攝）

政府評估：酒吧消費行為屬高風險

她指政府評估過，酒吧顧客的消費行為，屬於高風險，很多時候在酒吧就會脫下口罩談天，倘飲醉後甚至會出現更親密行為，令交叉感染風險增加。

林鄭稱，現時疫情變化好快，香港市民透過齊心努力，管控社交行為，可以減少確診數目，也無爆發過大型社區感染，成果得來不易。不過她相信現在感染個案增加，或因市民警覺性鬆懈，又或是更多人從海外返港。她強調這是一場持久戰，有信心可以打贏這場仗。

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林鄭月娥又稱，飲食業界研究減少婚宴和慶祝活動，衞生防護中心會積極跟進，向它們發出營業指引，亦會邀請相關局長與業界進行會議，了解業界如何加強防疫工作，令它們不用走到全面關閉食肆這一步。

她表示，很多市民不在家吃飯，需出外買食物，至於食肆可否把堂食轉為外賣，港府希望聆聽業界意見才決定。

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責任編輯：郭詩詩