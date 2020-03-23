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【新冠肺炎】政府宣布3月25日凌晨起　所有從海外抵港非香港居民不准入境

政治 15:39 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

消息指，特首林鄭月娥今日3時半召開記者會宣布，針對酒吧作規管。

新冠肺炎疫情持續，本港過去兩日的確診個案創新高。特首林鄭月娥記者會宣布，政府禁止所有非香港居民﹑旅客進入香港境內，並針對酒吧及娛樂場所作規管。現時本港約有四分之一的確診個案與酒吧、食肆及婚宴活動有關，多名確診者曾赴蘭桂坊。

特首林鄭月娥今日宣布限制出入境四招，進一步防止輸入個案，切斷香港與外地的傳播鏈，措施由3月25日凌晨開始，為期14天。

  • 所有非香港居民，從海外乘搭飛機抵港，將不准入境。
  • 從內地、澳門、台灣入境香港的非香港居民，如果在過去14日去過海外，也不准入境香港。
  • 香港機場停止轉機服務。
  • 所有從澳門、台灣入境香港人士，包括香港居民及非香港居民，將要強制檢疫14天。

林鄭月娥又宣布，港府將立法暫停禁止全港8600間食肆出售及供應酒類飲品。林鄭月娥表示，為進一步推動減少社交接觸及聚集，港府將建議全港8600間食肆、酒吧或領有酒牌的食肆，將透過修訂法律暫時禁止相關食肆停止售賣及供應酒類飲品。

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記者：莫稼浩

疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 政治 林鄭月娥

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