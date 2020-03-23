【社區播毒】藍髮女子疑戴防疫手環遊走荃灣站　港鐵職員及消防到場處理

▲ 港鐵荃灣站有一名戴著手帶、頭髮染藍的女子在車廂內遊走，多名消防人員到場處理。

新冠肺炎在全球蔓延，港府在3月19日起，要求外國地區抵港人士需進行強制檢疫14天，但近日網民不斷發現，有不少留學生回港後違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等。今日（23日）再有網民發現，在港鐵荃灣站發現一名戴著手帶、頭髮染藍的女子在車廂內遊走，多名消防人員到場處理。TOPick已向港鐵查詢有關詳情。

從網民的圖片可見，一名右手戴著手帶的藍髮女子在月台閘外候上車，港鐵工作人員及消防在旁作出勸喻，但不聽勸喻進入車廂，其間更在其中一個車廂坐下，有清潔隨即在旁消毒。

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特首林鄭月娥在3月21日的記者會強調，對於違反家居家居檢疫令的人士零容忍，政府一經發現會即時檢控，不會作出任何警告。而政府發言人昨日（22日）表示，過去兩日共有41人違反家居檢疫令，警方拘捕5人，當中有2人除去或剪斷監察手帶，餘下36名違令者全數被通緝。

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發言人說，政府強烈譴責任何人意圖違反檢疫令，行為極不負責任，嚴重影響公共衞生及他人健康，增加社區傳播的風險，強調政府絕不容忍，必定嚴肅跟進，違令者一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元，並呼籲所有受檢疫人士不要以身試法，市民可向警方舉報違反檢疫令的情況。

責任編輯：陳子謙