【口罩供應】PFE+BFE超過99%「愛的家」口罩4月初推市面　4大途徑發售醫護可$1個入手

▲ 「愛的家Family Mask」，預計4月初將推出市面，到時可日產400萬個口罩。

新冠肺炎疫情持續，本地各界亦陸續加入生產口罩行列。當中，由90後創業家鍾銘思牽頭成立的香港品牌口罩「愛的家Family Mask」，預計4月初將推出市面，到時可日產400萬個口罩。

1. 藥房及網上零售

「愛的家Family Mask」表示，已經聯絡上全港藥房，到時藥房將有現貨出售，視乎藥房取貨量多少。此外，4月初亦將開放網上銷售，現時網頁已啟用，待物流準備好便會啟動網上訂購，以便速遞到家中。

2. 供應飲食、旅遊業等業界機構

該公司表示，兩周前已把相關口罩供應予飲食、旅遊業等業界機構，因這些行業的口罩需求大。

3. 醫護可以$1購買1個口罩

凡出示香港公立醫院醫護人員工作證件及香港身份證，可以$1購買1個口罩，每人每月限購兩盒（100片），希望為醫護人員打氣，購買詳情將於4月1日公怖。

4. 每月捐贈口罩予保良局

每月將捐贈10萬個口罩給保良局，再透過保良局派發給有需要的團體，直至疫情結束為止。

據「愛的家Family Mask」表示，他們已取得國際級檢測機構SGS驗證，所生產的口罩亦已通過「衞生測試」及「過濾效能」測試，當中PFE（Particle Filtration Efficiency 微粒子過濾效率）、BFE（Bacterial Filtration Efficiency 細菌過濾效率）的過濾效能亦超過99%，可有效抵擋病毒。

口罩廠房設於深圳，口罩原材料亦來自內地，現時有10條口罩生產線，24小時全自動化生產，月底將增至12條生產線，屆時日產合共高達400萬個口罩。

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責任編輯:羅嘉欣