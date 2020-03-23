【新冠肺炎】機場3月25日凌晨起封關　停轉機服務　港人澳門、台灣入境均要強制檢疫14天

▲ 新冠肺炎本地確診數目近日大增，多數個案屬境外輸入。（曾耀輝攝）

新冠肺炎本地確診數目近日大增，多數個案屬境外輸入。特首林鄭月娥今（23日）宣布，新冠肺炎本地確診數目近日大增，多數個案屬境外輸入。特首林鄭月娥今（23日）宣布限制出入境四招，進一步防止輸入個案，切斷香港與外地的傳播鏈，措施由3月25日凌晨開始，為期14天。

非香港居民從海外乘搭飛機抵港，不准入境。香港居民的配偶，倘屬非香港居民，可酌情以人道理由批准入境。

從內地、澳門、台灣入境香港的非香港居民，如果在過去14日去過海外，也不准入境香港。

香港機場停止轉機服務

所有從澳門、台灣入境香港人士，包括香港居民及非香港居民，將要強制檢疫14天。

▲ 林鄭（中）表示，現時疫情變化好快，強調港府已不斷監察及迅速應變。（梁偉榮攝）

林鄭：港府已迅速應變

被問到「封關」的措施是不是「遲了一步」，林鄭表示，由於現時疫情變化好快，強調港府已不斷監察及迅速應變。她又提到港府在3月19日已採取所有由外國入境人士，須接受強制檢疫或醫學監察的措施非常有效，港府並不是「做得遲」或「早得早」，而是按着措施的成效，再進一步作出應變。

林鄭稱，現時疫情變化好快，香港市民透過齊心努力，管控社交行為，可以減少確診數目，也無爆發過大型社區感染，成果得來不易。不過她相信現在感染個案增加，或因市民警覺性鬆懈，又或是更多人從海外返港。她強調這是一場持久戰，有信心可以打贏這場仗。

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機場星巴克有員工確診 檢疫女醫生也中招

近期由外地返港市民大增，同時令機場成為「播毒」高危地區之一。機管局表示，接獲機場「星巴克」通知，一名員工確診新冠肺炎，曾於3月17日到過機場離港層2號及11號閘口附近的分店；現時兩間分店已即時停業，並按衞生署要求徹底消毒清潔。

另外消息指，一名曾經在機場負責檢測工作的衞生署54歲女醫生，初步確診感染新冠肺炎，目前正在威爾斯醫院接受隔離治療。政府高層政務官，包括食物及衞生局常任秘書長容偉雄，及副秘書長鄭鍾偉，今早曾到機場禁區檢疫範圍視察。

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責任編輯：吳卓峰、郭詩詩