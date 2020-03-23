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【新冠肺炎】網傳布洛芬消炎退燒藥會加劇病情　藥劑師：無臨床證據證明

社會 19:00 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

崔俊明表示，目前未有臨床證據顯示，布洛芬會令讓病毒更易感染人體細胞加劇病情。（資料圖片）

新冠肺炎在全球蔓延，其中意大利是目前錄得最多死亡個案的國家。最近網上盛傳，意大利患者因服用一種含有布洛芬（Ibuprofen）成分的消炎退燒藥，造成病情惡化。不過，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明向TOPick表示，目前未有臨床證據顯示，有關藥物會令讓病毒更易感染人體細胞加劇病情，又指該藥安全性高，副作用較少，尤其對於患慢性疾病的病人十分重要。

崔俊明表示，撲熱息痛（Paracetamol）和布洛芬（Ibuprofen）都是本港常用的止痛藥，前者常見的品牌包括「必理痛」等；後者則有港人到日本常購的「EVE イブ」、「Brufen」等。

【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化

他續指，布洛芬屬非類固醇消炎藥（NSAID）的一種，具有消炎、止痛及退燒作用，不過使用該藥物時，會減少血液流到腎臟，因此腎臟會作出反應，激活人體細胞表面的ACE 2受體。由於今次新型冠狀病毒同樣是透過ACE 2受體入侵人體的細胞，因此有人推論這會讓病毒更易感染細胞，加劇感染病情。

崔俊明認為，以上的推論在藥理學上是「講得通」，惟目前未有臨床證據顯示，有關藥物會令讓病毒更易感染人體細胞，加劇病情。他又以SARS病毒為例，病毒同樣以ACE 2受體入侵人體，而當時病人亦使用布洛芬的消炎藥，但沒有證據顯示有關藥物會加重病情。

他又指，目前正在服食布洛芬的患者，特別是患慢性疾病的人士，則不應該停止用藥，否則疼痛更甚更影響身體。他表示，雖然布洛芬不需要醫生處方，但必須在註冊藥劑師指導及監督下才可服食，服食該藥物時，應諮詢家庭醫生或藥劑師意見。

記者：陳子謙

新冠肺炎 武漢肺炎 冠狀病毒 沙士 藥劑師 副作用 撲熱息痛

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