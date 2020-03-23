【隔離令】年輕男女戴監察手帶山頂打籃球　林鄭：警方已尋獲相關人士

▲ 山頂年輕男女戴監察手帶落街打籃球，林鄭指警方已尋獲相關人士。

新冠肺炎在全球蔓延，港府上星期四（19日）起，要求外國地區抵港人士需進行強制檢疫14天。但近日網民不斷發現，有不少留學生回港後違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等。昨日再有網民發現山頂年輕男女無視隔離令，戴監察手帶，看似落街打籃球。特首林鄭月娥今日(23日)在記者會上表示，警方已尋獲相關人士。

林鄭月娥表示，截至昨日，警方發現41名需遵守檢疫令人士擅離家居，已經尋獲5人，其中2人更加除去手帶，全部5人已被送入檢疫中心，會發出通緝令追緝其餘人士。林鄭月娥又指，今早留意到有檢疫人士到山頂打波，警方亦已尋獲他們。她指，政府即將成立舉報熱線，再次提醒檢疫人士切勿以身試法。

有網民昨日發現有年輕男女涉嫌違反家居檢疫令，網民在社交媒體發帖並附上圖片，有山頂獨立屋有2名年輕男女戴著監察手帶外出，身上穿著運動裝束，其中相片中的女孩手拿籃球，二人疑似落街打籃球，並無戴口罩。

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不少網民留言批評，「自私的人回來香港散播病毒害人」、「疫情爆發影響經濟我們冇工做， 誰可憐我們？」、「回到香港又佛系隔離，回英國吧」。更有人提醒網民舉報違反隔離令人士，免讓他們在社區播毒。

政府發言人昨日（22日）表示，過去兩日共有41人違反家居檢疫令，警方拘捕5人，當中有2人除去或剪斷監察手帶，餘下36名違令者全數被通緝。

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發言人說，政府強烈譴責任何人意圖違反檢疫令，行為極不負責任，嚴重影響公共衞生及他人健康，增加社區傳播的風險，強調政府絕不容忍，必定嚴肅跟進，違令者一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元，並呼籲所有受檢疫人士不要以身試法，市民可向警方舉報違反檢疫令的情況。

責任編輯：黃存新