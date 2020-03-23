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【口罩供應】莎莎網開售700盒三層外科口罩　每盒售$238每人限購1盒【內附連結】

精明消費 15:59 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

莎莎網再有口罩返貨。（圖片來源：莎莎Facebook）

新冠肺炎疫情未息，近日香港確診人數急升，惟口罩依然供不應求。莎莎網今日（23日）再有三層外科口罩及KF94小童口罩等防疫用品，今日下午2時於莎莎網發售！

莎莎網抗疫專區： https：//bit.ly/2wrLkUp

9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩（50個裝）

售價： HK$238/盒（不可與VIP優惠同時使用）

限量700盒，每人限購1盒

  • 符合歐洲標準 EN14683 TYPE II
  • BFE 細菌過濾效率>98%
  • ISO9001 / ISO13485認證
  • 舒適，高透氣度

ROBOT TRAIN KF94小童口罩 （單片裝）

售價： HK$28/包（不可與VIP優惠同時使用）

每人限購4包，售完即止

  • 特有3D立體設計
  • 減少與小朋友嬌嫩面部肌膚的摩擦
  • KF94可有效過濾94% 0.4微米的微粒

sasatinnie 酒精搓手液（500ml）

售價： HK$59/支

凡購買即送透明泵一個（30ml）限量500支

  • 韓國製造
  • 62%乙醇濃度
  • 有效殺滅99.9%細菌
  • 經測試能殺滅腸桿菌、金黃葡萄球菌
  • 蘊含透明質酸、甘油，細心呵護雙手

BE SAFE護目鏡（黑色）

售價： HK$49/副

  • 可調節合適長度
  • 保護雙眼

莎莎表示所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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