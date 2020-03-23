【口罩供應】莎莎網開售700盒三層外科口罩 每盒售$238每人限購1盒【內附連結】
精明消費 15:59 2020/03/23
新冠肺炎疫情未息，近日香港確診人數急升，惟口罩依然供不應求。莎莎網今日（23日）再有三層外科口罩及KF94小童口罩等防疫用品，今日下午2時於莎莎網發售！
莎莎網抗疫專區： https：//bit.ly/2wrLkUp
9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩（50個裝）
售價： HK$238/盒（不可與VIP優惠同時使用）
限量700盒，每人限購1盒
- 符合歐洲標準 EN14683 TYPE II
- BFE 細菌過濾效率>98%
- ISO9001 / ISO13485認證
- 舒適，高透氣度
ROBOT TRAIN KF94小童口罩 （單片裝）
售價： HK$28/包（不可與VIP優惠同時使用）
每人限購4包，售完即止
- 特有3D立體設計
- 減少與小朋友嬌嫩面部肌膚的摩擦
- KF94可有效過濾94% 0.4微米的微粒
sasatinnie 酒精搓手液（500ml）
售價： HK$59/支
凡購買即送透明泵一個（30ml）限量500支
- 韓國製造
- 62%乙醇濃度
- 有效殺滅99.9%細菌
- 經測試能殺滅腸桿菌、金黃葡萄球菌
- 蘊含透明質酸、甘油，細心呵護雙手
BE SAFE護目鏡（黑色）
售價： HK$49/副
- 可調節合適長度
- 保護雙眼
莎莎表示所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。
責任編輯：王芷瑩