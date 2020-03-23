家居除菌潔淨 尊尚升級優惠

健康是最寶貴的資產，要守護自己和家人的健康第一步就要從家居的清潔衞生出發！由洗衫、吸塵，以至煮飯洗碗，統統都要花心機、花時間！想輕輕鬆鬆打造清新潔淨的家居，最好當然少不得選擇配備高效除菌技術功能和時尚造型的家電幫手！

秘笈1：洗滌除異味 99.999%去除細菌

揀洗衣機首要留意潔淨去菌能力方面，選用獲得專業權威認證肯定的產品就更加放心。Miele洗衣機經德國Rhine-Waal University of Applied Sciences專業驗證1，以TwinDos洗衣液配合使用棉質衣物衞生程序 (攝氏60°C) ，有效去除99.999%細菌2 ，自然用得安心。

除留意洗滌功能，更不可忽視洗衣機大有機會暗藏細菌。洗衣機的滾筒和外筒都大有機會暗藏污垢、細菌，無論是肉眼可見的內滾筒外，還是洗衣機的外筒，Miele同樣以不鏽鋼打造，比起膠製更耐用防污，易於打理。配合IntenseClean洗衣機清潔劑殺菌並清除異味，讓滾筒內外潔淨如新。

Miele洗衣機另一貼心設計就是設有「Hygiene Info」衞生資訊顯示，以低溫洗衣滿 20 次後，會自動發出提示，建議進行一次 75⁰C 或以上的高溫洗衣程序，防止細菌滋長及發出異味，協助用家建立良好的衞生習慣。

▲ 以低溫洗衣滿20次後，Miele洗衣機的「Hygiene Info」衞生資訊顯示，就會提示要進行一次75°C以上高溫洗衣程序，以防止細菌滋長。

香港的潮濕天氣加上室外的污染，利用乾衣機乾衣比室外晾曬更衞生方便。Miele乾衣機配合「額外烘乾」選項，延長衣物乾燥時間，即可更有效殺菌，徹底潔淨衣物。

▲ Miele皇牌洗衣機從多方面照顧衣物衞生。

現選購指定Miele衣物洗護產品，除可享高達88折優惠，更會贈送適用配件及耗材用品，可節省高達港幣$1,150。按此

秘笈2：吸乾吸淨 杜絕致敏原

明明已經隔日打掃，但總會在一些角位發現頭髮，有時候陽光曬入屋內，更會看到一些在飄揚的微塵！想保持家居潔淨，向塵埃、髮絲等說不，就要為家居準備一部功能強效的吸塵機。備有多重過濾系統的Miele吸塵機配合HEPA 13濾網，有效濾走 99.95% 細至 PM0.3 的微粒3，配合專利Allergotec地板吸頭4，實行以科技偵測微塵粒子，並透過不同顏色的燈頭顯示地板潔淨程度，就連肉眼看不見的灰塵都無所遁形。

▲ 專利 Allergotec 地板吸頭透過專業科技偵測微粒，並用紅、黃及綠三種顔色燈號顯示地板的清潔程度。

多層過濾HyClean吸塵袋，加上衞生活門及防撕裂設計，連玻璃碎片或釘子也不能刺破，活門封口將微塵及致敏原可靠鎖於塵袋之內，令更換時更衞生，免卻清理塵袋時出現「二次污染」。

▲ Miele Complete C3 MedicAir 吸塵機助大家輕鬆締造潔淨家居。

除可以優惠價港幣$3,988購入Complete C3 MedicAir吸塵機（原價港幣$ 4,488），同時選購適用配件及耗材用品 可享高達8折。按此

秘笈3：清洗餐具 高溫蒸氣殺菌

如果未能把碗碟清洗乾淨，絕對有機會引致病從口入。Miele洗碗碟機就以75°C高溫清潔，比一般以約50°C的水手洗更易清除鍋具污垢和殘渣，更可有效去除高達99.99%細菌5，自然用得更安心。加上其三層旋轉噴灑臂深達每個角落，確保碗碟徹底潔淨，配合自動AutoOpen 烘乾功能，在完成清洗程序後機門將會自動開啟，減少濕氣積聚並避免細菌滋長，免卻二次污染的問題，為健康嚴謹把關。

▲ Miele洗碗碟機有效去除高達99.99%細菌5，三層旋轉噴灑臂深達每個角落。

以高溫蒸氣為容器食具、餐巾抹布、嬰兒奶樽、小孩日用品等進行消毒亦是防病從口入的好選擇，不妨好好利用蒸爐的100⁰C蒸氣。只需把器具用清水洗淨，再分散放在Miele蒸爐三層蒸盤層架上，然後將溫度調校至攝氏 100⁰C 高溫消毒 15 分鐘，消毒程序從此變得簡單便捷。

▲ 利用100⁰C純蒸氣就可以為餐具及日用品高溫消毒殺菌。

▲ 家中配備獨立式洗碗碟機，可全面保持餐具衞生清潔

購買指定型號獨立式洗碗碟機及蒸爐可享高達82折優惠。按此。

由即日起至 2020 年 3 月 31 日，凡單次購買兩件或以上洗衣機、洗衣乾衣機、乾衣機、蒸爐或洗碗碟機，即可享以 5折優惠購買 Complete C3 MedicAir 吸塵機一部。

另外，首次於Miele網店購物，即享3倍Miele POINTS積分獎賞，現有顧客亦可獲取雙倍積分獎賞，詳情可按此。

為守護家人健康做好準備，按此 登入Miele 網店買齊裝備，為家居清潔衞生升級！

以上功能視乎型號而定

1 測試編號Certified Hygiene: HM02000581D

2 大腸桿菌及金黃葡萄球菌

3 符合歐洲標準 EN 1822

4 歐洲專利號：EP 1715782

5 測試細菌：大腸桿菌及金黃葡萄球菌。認證編號: CHEARI-WMB-18150

*優惠受條款及細則約束

（資料由客戶提供）