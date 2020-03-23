天文台料今年最多有7個颱風襲港　全年平均溫度或成最高氣溫記錄首10名

▲ 今天是世界氣象日，受新冠肺炎影響，香港天文台首次改以視像會議軟件在網上講述今年天氣展望。(經濟日報資料圖片)

今日(23日)是世界氣象日，受新冠肺炎影響，香港天文台首次改以視像會議軟件在網上講述今年天氣展望。

香港天文台台長鄭楚明指，香港有機會於本年6月或以後踏入風季，全年或有4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，數目大致正常。受全球暖化影響，天文台預計今年的全年平均溫度偏高，全年平均溫度很有可能成為最高氣溫記錄的首10位，他解釋今年溫度會偏高的原因是氣候模式及前期因子綜合而成，因及南海北部的熱帶高壓脊增強影響；至於全年雨量的預測則為正常至偏少，全年總雨量介乎2000至2600毫米，惟本港仍有機會受暴雨影響，提醒市民應為風雨季作好準備。

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至於被問及今年會否出現山竹等超強颱風，他表示難預測，未來幾個月赤道太平洋水溫會下降到中性，相信未必會出現厄爾尼洛現象，但溫度不高並非等同不會出現超強颱風，需視乎颱風行經路經的海洋溫度；而去年冬季只有一日，相信今年日數不會較去年低，因今年1至2月已至少有8日寒冷天氣。

至於本港未來會否出現地震，鄭楚明說，本港並無特別發生地震的趨勢，去年至今年年初發生的地震較輕微，未來情況不會有大轉變，重申香港不屬於地震活躍帶。

鄭楚明又回顧去年情況，指世界氣象組織早前已確認2019年是全球有記錄以來第2最暖的年份，而2015至2019年這5年更是記錄上5個最暖的年份。而本港於2019年的平均氣溫為24.5 度，是自1884年有記錄以來最暖的年份。當中2019年9月至11月的秋季平均氣溫高達26.1 度，是有記錄以來最暖的秋季。去年全年「熱夜」（即全日最低氣溫為攝氏28.0 度或以上）的數目為46天，酷熱天氣日數則為33天，兩者分別是有記錄以來的最高及第4高。相反，去年全年寒冷天氣（即全日最低氣溫為攝氏12.0 度或以下）的日數只有一天，是自1884年有記錄以來寒冷天氣日數最少的年份。

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他稱，在剛過去的2019年12月至2020年2月的冬季，由於從北方南下至華南沿岸的冷空氣相對較少，令天氣異常溫暖，整個冬季的平均最高氣溫為21.5 度，是同期的最高紀錄，而平均氣溫及平均最低氣溫分別為18.7 度及16.8 度，兩者均是有記錄以來同期的第2高。鄭楚明指去年北面而來的冷空氣偏弱，故夏天為正常偏高，整體氣溫亦較高，為24.5度是有記錄以來高，他強調，氣候變化的趨勢將會持續，值得大家高度關注。

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另外，為方便遠足人士計劃行程，天文台今日推出「香港遠足路徑天氣服務」網頁，新網頁會列出本港主要遠足路徑未來7天的自動天氣預報，網頁更可讓用戶選取指定的遠足路線，並顯示完成有關路線大約所需的時間，以及沿途每小時的天氣預測，可查詢的行山路徑包括麥理浩徑、鳳凰徑, 及港島徑等。

鄭楚明表示，因應冠狀病毒病疫情的最新發展，每年3月舉行的「天文台開放日」今年將會延期，以減低社交接觸，具體安排會於日後適時公布。

記者：洪芷晴