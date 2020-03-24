【法證先鋒IV】重溫李施嬅張曦雯那些年港姐照　首屆亞姐冠軍黎燕珊靚到絕

▲ 《法證先鋒IV》雲集不少港姐亞姐華姐。

TVB劇《法證先鋒IV》播出以來收視理想，延續《法證先鋒》系列收視佳績。《法證先鋒IV》作為金牌監製梅小青收山作，演出陣容強大，當中女將如李施嬅、湯洛雯、朱晨麗、陳煒、黎燕珊、袁潔儀、楊玉梅、張曦雯分別由香港小姐、亞洲小姐以至中華小姐選美賽出身，令《法證先鋒IV》養眼程度大增。

亞姐出身

1985年首屆亞姐冠軍—黎燕珊

黎燕珊在《法證先鋒IV》飾演尋子多年的蘭姨，演技獲好評。黎燕珊接受TOPick訪問時表示，為演好今次角色「豁出去」，在鏡頭前素顏：「完全不化妝去拍，對我來說這是很大的挑戰。」

▲ 黎燕珊為《法證先鋒IV》素顏演出。（網上圖片）

黎燕珊作為首屆香港亞洲小姐競選冠軍，一出道便受到亞視力捧。

1987年拍攝劇集《成吉思汗》而認識前夫劉永合，可惜後來關係惡化，並在2004年正式離婚。早前前夫劉永第曾公開向黎燕珊道歉承認過失，黎燕珊卻不願回應，作為單親媽咪，只希望無時無刻要保護子女。

1989年亞姐五強—袁潔儀

袁潔儀飾演郭Sir（譚俊彥飾）家姐，面對害死自己丈夫的親細，袁潔儀的表現又愛又恨令人感到心痛。

1989年的參選亞洲小姐的袁潔儀 ，最終晉身五強，並由此入行，首次主演劇集《藍月亮》已獲當年宅男留意。

▲ 袁潔儀曾歷三度流產之痛。（網上圖片）

2009年，袁潔儀因意外懷孕而決定與內地任武警的男友結婚，可在入紙申請結婚後卻流產，婚後袁潔儀再歷兩度流產，成為她最悲痛的回憶。不過她勇敢面對，未因此意志消沉。

1990年亞姐季軍—楊玉梅

楊玉梅所演虎媽潘卓菲，憑著撕裂式的哭喊令觀眾留下深刻印象，楊玉梅接受TOPick訪問時表示原本無緣此劇，慶幸自己最後趕上梅小青退休作的尾班車。

▲ 美魔女楊玉梅維持體重不超過100磅。（網上圖片）

1990年參選亞姐的楊玉梅，當年獲得「最上鏡小姐獎」、「完美體態獎」以及季軍寶座並入行。由於深明白「花無百日紅」的道理，於是楊玉梅外闖踏足飲食行業，據悉集團旗下約有24間餐廳。

現在楊玉梅巢拍劇坦言並不為錢，而是希望遇到好的劇集及角色讓她發揮，從而獲得滿足感。

1996年亞姐冠軍—陳煒

陳煒在《法證先鋒IV》飾演科學鑑證主任Queen姐水慧明，劇中跟鄭子誠、康華三角關係在早前掀追劇熱話。

1996年陳煒參選亞洲小姐競選，以大熱姿態奪冠後隨即被亞視力捧，與萬綺雯、田蕊妮及楊恭如等同為亞視所力捧的對象，以女主角身份接拍多劇，演技亦受到肯定。

▲ 陳煒保養得宜。（網上圖片）

陳煒過檔TVB待遇曾不及萬綺雯，詳細請看：https://bit.ly/3bkI7oJ

2008年，陳煒與台灣商人顏志行結婚而離開香港隨夫往當地生活，闊別娛樂圈4年，2012年離婚後回港轉投TVB復出。

陳煒接受TOPick訪問剖白當年婚姻失敗：「分開的主要原因，可能是因性格，或許我真的很悶，而丈夫是百份百的工作狂，將我的位置放得較低。」

港姐出身

1994年香港小姐競選20人決賽—康華

在《法證先鋒IV》最受爭議的角色，便是康華飾演的張綺寧Elaine，她為愛瘋狂，不顧昔日好姊妹Queen姐水慧明（陳煒飾）的恩情搶走他的男友Louis賀立維（鄭子誠飾），成為觀眾討論的對象，令康華揚言不再接拍小三角色。

▲ 康華是TVB「御用美魔女」。（網上圖片）

1994年參選香港小姐競賽的康華在決賽20強止步，其後加入TVB，如今她參演的電視劇已達100部。

過去康華曾演不少小三角色，卻不損觀眾緣。可是她早前表示，《法證先鋒IV》後不再接演小三角色。

2003年香港小姐競選「最上鏡小姐」—李施嬅

《法證先鋒IV》是李施嬅在TVB的離巢作。

因「安心事件」令主演之一的黃心穎被抽起，致全劇幾乎要重拍，與TVB沒有合約李施嬅亦仗義回歸參與補拍，並笑稱自己是「最快回巢」的藝人。

▲ 李施嬅大熱倒灶未能晉身前五名。（網上圖片）

2003年，以藝名「李詩韻」參選香港小姐競選的李施嬅，被視為三甲大熱門的她最後卻大熱倒灶，只獲「最上鏡小姐」及「才藝小姐」獎項。

一直頗有觀眾緣的李施嬅，在2017年節目《胡說八道真情假期》向胡杏兒、胡定欣、黃智雯、姚子羚、和胡蓓蔚坦言自己是在好姊妹中唯一一個沒有在TVB奪演技獎項的，最終李施嬅憑個人魅力，在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪「最受歡迎電視女角色」。

2011年度香港小姐競選冠軍—朱晨麗

朱晨麗在《法證先鋒IV》中有不少動作場面，舞蹈底子功力深厚的朱晨麗應付打鬥場面非常揮灑自如。

▲ 朱晨麗在《法證先鋒IV》展現帥氣一面。（東星圖片）

2011年參選香港小姐競選的朱晨麗，在比賽前已被網民封為「翻版陳法拉」，最後眾望所歸奪冠。早前在《多功能老婆》、《大醬園》演出獲得觀眾肯定。

2012年度香港小姐競選「旅遊大使獎」—湯洛雯

湯洛雯的爸爸是藝人湯鎮宗，所以湯洛雯是名乎其實的星二代，2012年參選香港小姐競選為大熱人選，雖然大熱倒灶最後六強止步，但由此入行。

▲ 湯洛雯臨危受命加入《法證先鋒IV》。（東星圖片）

黃心穎因捲入出軌醜聞被抽起《法證先鋒IV》的戲份，由湯洛雯頂上。而靚湯的表現獲劇組上下稱讚外，觀眾亦對她的演出表讚賞，人氣急升成TVB力捧的花旦。

2012年國際中華小姐競選冠軍—張曦雯

張曦雯在《法證先鋒IV》中飾演高安失散多年的親妹，可惜在相認之時捲入兇殺案中。

▲ 張曦雯是TVB女神級人物。（網上圖片）

在美國長大的張曦雯，2011年參選《芝加哥華商會親善小姐》，贏得冠軍及最上鏡小姐，翌年表芝加哥赴香港角逐《2012年​度國際中華小姐》奪冠。

其後張曦雯代表香港參加《2012年世界小姐》競選，並在多項單項賽中都獲得排名，成為25年來成績最好的香港代表。

因為指《3日2夜》成宅男女神的張曦雯，近期受TVB重用不斷有機會參演重頭劇，事業有望更上一層樓。

《法證IV》後康華不再接演小三角色，詳情請看：https://bit.ly/2UarR3L