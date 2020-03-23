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【開心速遞】呂慧儀安排兒子來探班　囝囝蟹籽渴望跟媽咪合演《愛回家》

娛樂 16:21 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

呂慧儀開工拍，蟹籽跟隨去探班。（呂慧儀Instagram）

近日新冠肺炎肆虐，全港學校停課，父母們亦想要辦法安頓好子女，而呂慧儀日前為《愛・回家之開心到速遞》開工時，便安排兒子「蟹籽」來探班，更幫媽咪拍照，氹得呂慧儀很開心。而網友們不但讚「蟹籽」可愛，更笑問他有否客串演出。

呂慧儀今日（3月23日）於個人IG發帖文，照片中的見到她日前為《愛・回家之開心速遞》開工，只見她跟劉丹、周嘉洛等以一身功夫裝束示人，而呂慧儀亦寫道：「金剛門門生。」

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呂慧儀日前帶兒子一起開工。（呂慧儀Instagram）

照片中發現呂慧儀帶了兒子「蟹籽」來一起開工，呂慧儀更寫道：「老闆探班，秘書好冧」。「蟹籽」更幫媽媽影相，呂慧儀笑指是「獨特角度」。

網友留言讚小蟹籽可愛，又說有很多哥哥姐姐陪玩，一定好開心，另外有人說笑問：「阿仔有冇份拍？」

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小蟹籽乖乖坐在一旁。（呂慧儀Instagram）

其實早前呂慧儀於活動上接受TOPick訪問，會否考慮安排兒子做童星時，她笑指兒子看到她在劇中跟童星對戲，常說想跟媽媽一起工作：「他會說『媽咪我都想拍』，但我叫他不要，因為忙著照顧他的話，我會照顧不到自己。待他長大一點懂得照顧自己再考慮，到時不要做『童星』做個『中童星』比較好。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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