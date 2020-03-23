【IB停考】IB課程取消5月考試　IB專家：大學或以學生的預測分數作收生準則

▲ 原定於5月舉行的IB公開考試取消。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎全球肆虐，染病人數突破30萬。因應疫情發展，國際文憑組織（International Baccalaureate，IB）昨日（22日）宣佈，原定5月舉行的國際文憑（IB）課程考試將會取消，全球有超過20萬名學生受影響，本港亦有逾千名學生受影響。有IB專家及海外升學專家均表示，海外大學將會按學生的預測分數（Predicted Grade）是否達到早前給予的「有條件取錄」（conditional offer）要求，作為收生的主要標準，但亦有一些注意事項。

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國際文憑組織昨日（22日）向學校及家長發信，指出原定於4月30至5月22日針對文憑課程和職業相關課程學生的考試，將不會舉行。

HKExcel－IB Specialist創辦人Edward接受TOPick訪問時指出，以往IB的考試分為兩部分，有80%是學生的6個選修科公開試成績，另有20%為校內評核（Internal Assessment），還有3分核心科目，包括TOK（Theory of Knowledge）、CAS（Creativity, Activity, Service）及EE（Extended Essay）。

以Predicted Grade作收生準則

IB公開試取消，Edward指出，IB組織仍在構思關於取消考試的後續細節，但估計大學會用學生在校內的成績及早前的預測分數（Predicted Grade）作為參考。

Predicted Grade是11年級及12年級合計成績的預測，當然12年級會佔分較重。

此外，IB學校多數在每年10月以後會有一次模擬考試，原本模擬考試的成績不計分，但這次因公開試取消，有關分數亦會作為參考。

向學校申訴成績

而在報考大學方面，基本上學生早前已收到大學的「有條件取錄要求」（conditional offer），如果Predicted Grade無法達到要求，大學有機會不予取錄。學生可有以下做法：

1. 去信大學請求把有條件取錄要求延長一年，因萬一大學今年不予取錄，學生亦可最快於11月的IB公開試中，考到取錄要求的分數，而毋須使用今年的Predicted Grade。

2. 向就讀學校申訴成績，或許在某些科目能取回分數，又或要求學校給予重考的機會。因此，他提醒學生不應在這時因為毋須考試就放棄溫習，因為學校隨時會給予學生上訴或重考的機會，所以必須繼續溫習。

別因考試取消就放鬆

而升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘亦向TOPick講解英國大學的做法，他指出，英國首相約翰遜早前表示，希望今年大學能夠彈性處理收生問題，雖然目前未有確實完善的方案，但英國大學會使用學生的Predicted Grade作為收生準則。

另外，亦有其他校內的測驗、評估和論文等都會計算在內，相信IB學校都有足夠的資料支持學生。他亦強調，學生不能因為考試取消就放鬆，相反現時有很多網上課堂和評估等，是發揮的好機會。

IB學校與大學之間有聯繫，相信大學會參考學生平時的表現而決定是否取錄。

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記者：林愛娜