【新冠肺炎】港府擬修例禁食店賣酒　酒吧業協會斥荒謬不合理

▲ 港府今日（23日）宣佈，建議修例規定全港8,600間領有酒牌的酒吧及食肆停止賣酒。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，部分個案涉及酒吧聚會、婚宴及飯局。港府今日（23日）宣佈，建議修例規定全港8,600間領有酒牌的酒吧及食肆停止賣酒，香港酒吧業協會形容措施荒謬、不合理，認為此舉有機會造成結業潮，對業界有欠公允，協會表明反對，不排除會發起工業行動抗議。

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▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永批評港府修例建議對業界不公平。（湯炳強攝）

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，港府的修例建議突然，事前並無諮詢業界意見，而本港酒吧有8成生意都是來自售賣酒水，蘭桂芳幾乎所有食肆及酒吧都領有酒牌，若政府一旦落實修例，有機會變相令超過一半持有酒牌的食店結業或停業，直言

酒吧有乜可能不賣酒？

他續稱，自新冠肺炎疫情爆發以來，業界整體生意額已較去年同期少4、5成，近兩日蘭桂芳的酒吧生意更幾乎跌至零，希望港府體恤業界困況。

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對於有不少新冠肺炎確診個案患者都曾到訪蘭桂芳，錢雋永認為屬個別事件，質疑政府若想減少市民社交接觸，為何只針對酒吧業，而不禁止食肆賣食物。他指，業界將會因應疫情實行4項防疫措施，加強店內衞生，包括不准接受強制檢疫人士進入酒吧，否則報警處理；所有顧客進入油吧前必須量度體溫；安排每張枱之間相隔2米社交安全距離；以及要求員工早晚使用納米光觸媒消毒劑清潔場內枱櫈保持衞生。

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酒吧從業員Joyce是一名單親媽媽，除了肩負照顧兩名小朋友的責任外，更要供樓供養父母，是家庭經濟支柱。她形容，自去年社會事件發生以來，酒吧生意已受影響，近月在新冠肺炎疫情打擊下，酒吧入座率由8、9成大幅減少至3、4成，酒吧已要求員工每星期放取一至兩日放取無薪假，令她的每月收入減少了數千元。

對於港府擬修例禁持有酒牌的酒吧及食肆賣酒，Joyce坦言，有關措施必會對酒吧生意構成影響，憂慮情況持續會出現結業或裁員情況。

記者：陳曉瑩