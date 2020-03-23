【新冠肺炎】本港新增39宗確診個案　包括一名負責機場檢疫的衞生署醫生

▲ 本港今日新增39宗確診個案，包括21男18女。

新冠肺炎疫情持續，本港截至今日中午12時，新增39宗確診個案，包括21男18女，年齡介乎18至66歲，當中30人有外遊紀錄。衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，其中一位患者是一名54歲衞生署港口衞生科的女醫生，近日被調派機場協助防疫工作，昨日出現喉嚨痛，其呼吸道樣本今日（23日）呈陽性反應，目前在威爾斯親王醫院接受隔離治療，目前情況穩定。

黃加慶表示，衞生署非常重視事件，會展開流病學調查，已在機場進行清潔和消毒，亦會加強每清潔次數，中心的感染及控制科人員今日已到機場視察，檢視措施可否提升，正調查感染源頭。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，涉事醫生主要負責簽發檢疫令，回答入境人士的查詢，工作時有穿上外科口罩和面罩，以防止飛沫傳播，亦會戴上手套。

中心目前仍調查感染源頭，因為該名醫生在機場工作數日，會接觸多名遊客，亦會到附近食飯或去洗手間，其間曾與共同工作的女醫生食飯，她亦有出現病徵，已送到醫院接受檢查。

她又指，該名醫生本身負責臨床學生健康服務，不是一個高危職業，她在3月16日被調派到機場幫忙簽發檢疫令，她與家人沒有外遊記錄，感染來源要再作調調查。

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責任編輯：陳子謙