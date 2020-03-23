【新冠肺炎】陳肇始指酒店是可選擇的檢疫地點　惟相關安排由業界自行決定

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示酒店是一個可以選擇的檢疫地點。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今（23日）宣布，為進一步防止輸入個案，將限制出入境措施，包括非香港居民從海外乘搭飛機抵港，不准入境。

【新冠肺炎】機場3月25日凌晨起封關 停轉機服務 港人澳門、台灣入境均要強制檢疫14天

被問到如有台灣、澳門旅客，在入境過去14天處於海外，需要被拒絕入境的情況是如何安排，保安局局長李家超表示，入境處對於任何入境人士進入香港時都會作出查問，任何人如向入境處人士提供虛假資料，最高刑罰是14年，形容此是一個非常重的罪行。

他又指，入境處同事在這個方面是有經驗，而過往有很多人在提供的資料未獲入境處人員滿意而被拒入境，形容他們把關是專業。

【新冠肺炎】政府宣布3月25日凌晨起 所有從海外抵港非香港居民不准入境

另外，有意見指港府應徵用酒店讓檢疫人士作檢疫，食物及衞生局局長陳肇始表示，現時的檢疫措施主要是在家居檢疫，又指認為酒店是一個可以選擇的檢疫地點。

【新冠肺炎】港府擬修例禁食店賣酒 酒吧業協會斥荒謬不合理

她稱，留意到有部分檢疫人士是選擇了在酒店作出檢疫，亦有酒店已提出「檢疫的套餐」；如相關人士選擇到酒店作隔離，當局已向業界提供指引如何處理，至於業界如何做是其自身的商業決定。

【新冠肺炎】一文睇清美國政府認可殺死新冠病毒用品 部分產品於香港有售【內附清單】

有聲音指，檢疫期間會否增加測試數目，她表示，稍後將為所有來自英國、美國及歐洲的每名抵港人士，即使無症狀，都要接受衞生署的病毒檢測，並獲發樣本瓶，當局會接情況作調整檢測策略。

責任編輯：郭詩詩