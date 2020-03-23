【疫境同行】疫情第二波下出門送物資　方健儀向基層戶送暖：希望人人撐著

▲ 方健儀在疫情第二波下仍出門派物資。

新冠肺炎疫情肆虐，本港近日確診數字急增，似有第二波爆發跡象，醫護及專家都建議市民多留在家中。前無綫主播方健儀一向關心疫情，不過近日方健儀就堅持落區，全為向基層及劏房戶家庭派送防疫物資，並指完成工作後會乖乖返家。

方健儀今日在社交平台，上載訪公屋戶的照片，她亦注意到近日疫情有第二波跡象，但方健儀依然堅持出門。

她留言：「疫情第二波，對不起我沒有留在家，而是走到別人的家。」

▲ 方健儀到公屋派送物資。（取自IG）

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方健儀稱：「之前我主要走在街頭，向肉眼看上有需要的朋友派口罩。但其實香港有很多很多很多人，礙於行動不便，礙於照顧家中小孩，不能輕易離開屋企，在街頭派物資永遠沒有他們的份兒，更遑論去超市搶廁紙？」

她稱今次參與非政府組織活動，走上公屋唐樓，向獨居長者及單親劏房家庭派發乾糧及消毒用品。

▲ 近日方健儀經常落區送暖。（取自IG）

來到公屋的她，別有感受。「走在屋邨走廊，我聞到一陣兒時親切熟悉的味道。但聽組織說，有些低收入家庭因為不夠口罩，家中兒童由年初五開始便沒有出門，兩個月來沒吸過家門外的空氣。沒甚麼祈求，只希望人人撐著，吃得飽，穿得暖，有氣有力對抗病毒。」

方健儀指：「完成工作，我便會乖乖返家。」

▲ 方健儀曾跟友人共同包裝口罩送予市民。（取自IG）

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在疫情肆虐下，方健儀一直關注各區情況，除試過把友人送贈百個口罩，送予舊區街坊，又曾受到一名海外港人所託，由歐洲運送了一批6000個口罩分發給有需要人士。

另外，方健儀亦常跟社福機構合作，在街上向基層市民派發防疫物資，深深相信「自己疫情自己救。」