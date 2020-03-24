【Netflix劇集】《梨泰院Class》朴敘俊大熱　Yeezy+Montblanc+dunhill潮牌大檢閱

▲ 熱爆韓劇《梨泰院Class》男角朴叙俊的出位「栗子頭」髮型叫人模仿之餘，就連他一身的復仇行頭亦都非常厲害。

今季值得煲的韓劇特別多，除了《愛的迫降》和《屍戰朝鮮》外，當中有一黑馬殺出，就是「Do姐」（鄭裕玲）今個星期在電台上談及，在韓國成績僅次於《愛的迫降》的《梨泰院Class》，男角朴叙俊的出位「栗子頭」髮型叫人模仿之餘，就連他一身的復仇行頭亦都非常厲害。

▲ 朴叙俊穿上韓國潮牌Juun. J的bomber jacket。（圖片由Netflix提供）

《梨泰院Class》的成功，有別於一般的典型的韓式愛情故事，由網絡漫畫改編的它，故事內容以復仇為主要骨幹，內容描述由朴叙俊飾演的朴世路和一群對社會不平事的年輕人如何進入競爭激烈的飲食界，到最後開創了飲食界神話成為「高富帥CEO」。

▲ 背囊是Montblanc的韓國限定版。（圖片由Montblanc提供）

《梨泰院Class》小人物角度出發

因為劇中話題的獨特性，飾演小人物的朴叙俊演活了底下階層的老百姓的骨氣，縱使是小人物面，但對不公平的生活都勇往直前追尋自由和理想，得到廣大件青的觀眾產生共鳴。

而剛過去的3月21日來到最後一集，收視高達16.5%，不枉一班演員努力地不眠不休長達7個月的拍攝期。

▲ 乾濕褸和太陽眼鏡分別來自dunhill和Gentle Monster。（圖片由dunhill提供）

朴叙俊其實早在2012年已經出道，大家應該還記得他於2014年拍攝的一套電視劇《敗犬女王》吧，期後星運平平，直至今次《梨泰院Class》，他百分百還完了漫畫上的「栗子頭」造型，加上劇中出現大量「金句」，例如：

人生在世要堅持信念，枱頭挺胸。 你不要決定我的價值，我的人生才剛要開始，我要做所有想做的事。 信心、野心、只是一無所有的人想守住自尊心的使用詞語，若你沒有獲得利益，那就只是固執和血氣方剛而已。

▲ 不刻意的廣告植入，朴叙俊戴的是Montblanc的Star Legacy系列腕錶。（圖片由Montblanc提供）

朴叙俊劇中名牌多

如此熱血，難怪受到年青人在網絡上談論，引發煲劇熱潮。

至於《梨泰院Class》劇中的造型，雖然劇情沒有如《愛的迫降》般CHANEL、Prada等超級名牌上身，但不要以為身高185cm的朴叙俊在劇中穿上看似簡單的衞衣，原來每件都是來自熱門時裝品牌裏最低調的貨式，大騷Yeezy、Montblanc等牌子，秉承了韓劇最完美的導入式宣傳手法。

▲ 不要小覷一件衞衣，原來是Yeezy的出品。（劇集截圖）

靚人靚景，叫人看得賞心悅目，這一點港劇真是好好向韓劇學習。

記者：何偉雄