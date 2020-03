【醫護抗疫】馬來西亞封城醫護籲堅守在家　女仁醫棄度蜜月赴前線︰我們一起合作

▲ 一名馬來西亞女醫生放棄歐洲蜜月之旅,選擇赴前線救治,並呼籲大眾堅守在家。

新冠肺炎疫情持續,馬來西亞為免疫情擴散,宣布3月18日至31日封城封關,截至今日(23日)早上馬來西亞錄得1,183宗確診個案,3人死亡。一名馬來西亞女醫生於社交媒體分享,她放棄歐洲蜜月之旅,選擇赴前線救治,並呼籲大眾堅守在家,齊心抗疫。

第二次到前線氣氛緊張

馬來西亞華裔女醫生Boonsiew Ooi(Dr Ooi)於上周五(20日),即該國封城第3天,在Facebook發文寫道她在前線已第3天了。剛新婚不久的她本來要去歐洲度蜜月︰

原本的我,應該在大鐘樓喝著咖啡,體驗倫敦的人情味,再去巴黎,看看鐵塔,享受歐洲蜜月之旅。

▲ 有醫護人員累極,躺在地上休息。(相片來源︰Boonsiew Ooi fb)

不過,她最終決定到前線接受更重要的任務。她指2月時曾到過前線,當時情況尚算受控,事隔一個月疫情已轉變,確診人數每天都在增加,她感到醫院氣氛緊張,醫護人員的臉上再沒有笑容。

忍去廁所免浪費防護裝備

Dr Ooi坦言每天在醫院穿著防護裝備,一穿就好幾小時,加上炎熱的天氣,連呼吸都辛苦。

就算要上廁所,也要忍著,因為一卸下,就等於浪費了一個裝備。

▲ Dr Ooi忍著不去廁所,以免浪費防護裝備。(相片來源︰Boonsiew Ooi fb)

她每天最期待卸下裝備的時刻,把汗流浹背的身軀洗乾淨,再吸一口新鮮的空氣。

丈夫叮囑保重身體多喝水

Dr Ooi的家人都很擔心她到前線工作,為了減輕家人的憂慮,她每天都會拍一些笑臉迎人的照片,讓家人知道她安好。至於丈夫會不時跟她視像通話,叮囑她要健康平安、多喝水,可是他們的對話總被醫院打來的電話中斷。

▲ Dr Ooi與醫護人員手持標語,呼籲市民留在家中,避免外出。(相片來源︰Boonsiew Ooi fb)

她慶幸有一班好戰友,陪她共度既漫長又忙碌的夜晚。她與一眾醫護人員手持寫上「I stay at work for you, you stay home for us.」(為了你,我堅守崗位;為了我,請你堅守在家。)的標語,呼籲市民留在家中,避免外出。

我們要一起合作,別讓第三波發生。

