【醫護抗疫】馬來西亞封城醫護籲堅守在家　女仁醫棄度蜜月赴前線︰我們一起合作

▲ 一名馬來西亞女醫生放棄歐洲蜜月之旅，選擇赴前線救治，並呼籲大眾堅守在家。

新冠肺炎疫情持續，馬來西亞為免疫情擴散，宣布3月18日至31日封城封關，截至今日（23日）早上馬來西亞錄得1,183宗確診個案，3人死亡。一名馬來西亞女醫生於社交媒體分享，她放棄歐洲蜜月之旅，選擇赴前線救治，並呼籲大眾堅守在家，齊心抗疫。

第二次到前線氣氛緊張

馬來西亞華裔女醫生Boonsiew Ooi（Dr Ooi）於上周五（20日），即該國封城第3天，在Facebook發文寫道她在前線已第3天了。剛新婚不久的她本來要去歐洲度蜜月︰

原本的我，應該在大鐘樓喝著咖啡，體驗倫敦的人情味，再去巴黎，看看鐵塔，享受歐洲蜜月之旅。

▲ 有醫護人員累極，躺在地上休息。（相片來源︰Boonsiew Ooi fb）

不過，她最終決定到前線接受更重要的任務。她指2月時曾到過前線，當時情況尚算受控，事隔一個月疫情已轉變，確診人數每天都在增加，她感到醫院氣氛緊張，醫護人員的臉上再沒有笑容。

【醫護崩潰】意大利醫護不眠不休抗疫 護士累趴鍵盤前醫生2周沒見兒子

忍去廁所免浪費防護裝備

Dr Ooi坦言每天在醫院穿著防護裝備，一穿就好幾小時，加上炎熱的天氣，連呼吸都辛苦。

就算要上廁所，也要忍著，因為一卸下，就等於浪費了一個裝備。

▲ Dr Ooi忍著不去廁所，以免浪費防護裝備。（相片來源︰Boonsiew Ooi fb）

她每天最期待卸下裝備的時刻，把汗流浹背的身軀洗乾淨，再吸一口新鮮的空氣。

【新冠肺炎】疫情肆虐意大利醫護疲於奔命 護士堅守崗位「滿臉印痕」訴辛酸

丈夫叮囑保重身體多喝水

Dr Ooi的家人都很擔心她到前線工作，為了減輕家人的憂慮，她每天都會拍一些笑臉迎人的照片，讓家人知道她安好。至於丈夫會不時跟她視像通話，叮囑她要健康平安、多喝水，可是他們的對話總被醫院打來的電話中斷。

▲ Dr Ooi與醫護人員手持標語，呼籲市民留在家中，避免外出。（相片來源︰Boonsiew Ooi fb）

她慶幸有一班好戰友，陪她共度既漫長又忙碌的夜晚。她與一眾醫護人員手持寫上「I stay at work for you, you stay home for us.」（為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家。）的標語，呼籲市民留在家中，避免外出。

我們要一起合作，別讓第三波發生。

【新冠肺炎】護士媽媽前線抗疫半月未敢回家 每天站馬路3歲兒隔窗狂叫媽媽

責任編輯︰駱秀玲