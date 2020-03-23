中環－紅磡渡輪第二季再啟航　富裕小輪中標　第四季推維港水上的士

▲ 紅磡（南）渡輪碼頭將重新啟用，今年第二季會有船公司開辦「中環－紅磡」航線。（資料圖片）

運輸署今日（23日）公布，經公開招標後，富裕小輪有限公司獲選營運「中環－紅磡」及「水上的士」渡輪服務，新批出的渡輪牌照為期5年，「中環－紅磡」及「水上的士」渡輪服務分別將於今年第二季及第四季開始投入服務。

運輸署去年底就「中環──紅磡」及「水上的士」持牌渡輪服務進行招標，經詳細評審後，富裕小輪有限公司獲選營運有關渡輪服務。

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政府為回應社會對增加港內渡輪服務的意見、配合香港旅遊業發展藍圖而增設「水上的士」的建議，並在紅磡（南）渡輪碼頭引入商業元素，為紅磡海濱注入活力及供公眾享用。至於兩條航線的確實日期與服務詳情，運輸署將適時公布。運輸署會密切監察上述公司的籌備工作，確保上述新航線順利投入服務。

▲ 富裕小輪獲選營運「中環－紅磡」及「水上的士」渡輪服務，牌照為期5年。

「中環－紅磡」港內渡輪航線，將為市民提供來往紅磡（南）及中環8號碼頭（西面泊位）的服務。紅磡（南）渡輪碼頭鄰近紅磡（紅鸞道）公共運輸交匯處及港鐵黃埔站，渡輪乘客日後可轉乘多條專營巴士線、專線小巴路線或港鐵往返九龍及新界各區，出行將會多一個選擇。

「水上的士」渡輪服務的主線有五個上落點，分別設置於位於啟德的跑道公園碼頭一號或二號梯台、紅磡（南）渡輪碼頭、尖沙咀二號或五號梯台、中環八號碼頭 （西面泊位）、九號或十號碼頭，以及西九文化區南邊的登岸設施，乘客可於任何一個站點自由上落。營辦商亦會在個別站點提供短線服務，詳情待籌備工作就緒時再作公布。

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責任編輯：吳卓峰