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【新冠肺炎】林鄭哽咽籲檢疫人士勿外出　反問是否「對得住」前線人員

社會 16:55 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

特首林鄭月娥哽咽呼籲檢疫人士切勿外出。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，近日本港確診數字不斷上升，港府今日宣布多個出入境措施限制。行政長官林鄭月娥今日（23日）在記者會上，向所有在前線抗疫的人士，包括政府人員、醫護人員致以深切敬意，形容工作非常艱巨，或會令其家人感到擔憂。

林鄭月娥呼籲所有接受檢疫人士要忍耐一下，香港才有機會打贏抗疫戰。（梁偉榮攝）

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她哽咽指，前線人員好有毅力地抗爭了兩個多月，如果有個別人士故意違反家居檢疫令，「出去打下波」、「食下車仔麵」等行為，反問是否「對得住」前線人員。

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她又指，過去有一系列減少社交措施，包括在家工作、取消所有文化活動等，而其措施是曾經成功的，以致香港可短時間恢復某些活動；然而，現今有輸入的個案，港府亦無排斥所有港人回港，不論外國留學生、受日本疫情影響的遊客，或滯留湖北的港人，港府都樂意接他們回來。

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她強調每人都需要守規，呼籲每一位打算違反家居檢疫、仍然外出作社交接觸的人，要認真想想是否不能忍耐克制多一段時間，等待香港有機會打贏這場仗。

責任編輯：郭詩詩

家居 疫情 行政 林鄭月娥 車仔麵 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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