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【IB停考】IB考試取消改按功課評核　IGCSE部分考試將如期舉行

社會 16:59 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

國際文憑組織（IBO）宣布取消原定在4月30日至5月22日期間舉行的大學預科課程（DP）及職業相關課程（CP）考試。（IBO網頁截圖）

因應新冠肺炎疫情持續，國際文憑組織（IBO）宣布取消原定在4月30日至5月22日期間舉行的大學預科課程（DP）及職業相關課程（CP）考試，並按功課及既定評估機制進行評核，有關詳情將於本周五（3月27日）通知學校。另外，英基學校協會今日（23日）向家長發信指，國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）的部分考試將如期進行。

國際文憑組織表示，考慮到師生正面對的困難，故在聽取學校、學生及大學等持分者的意見後作出最負責任及最道德的決定。

英基國際學校協會今日向家長發信，指部分考試將會取消，包括由IBO主辦的大學預科課程及職業相關課程考試，IBO正跟學校確認評核學生表現的方法，並已取得保證指有關評分將會獲得大學認可；原訂4至5月的普通中學教育文憑考試（GCSE）亦告取消，考試委員會亦正與校方確認有關評核方法。

同時，協會在信中指部分考試將如期舉行，由於國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）在世界各地由不同考試委員會舉辦，暫時未能一致決定哪些考試需要取消，校方將盡快向家長確認需繼續進行的考試。

英基發言人回覆TOPick查詢指，會盡努力確保考試會在最安全的情況下進行，保障學生及職員的安全。學校已經向家長、學生和職員發出了健康及安全指引，要求所有需要回校的同學和員工嚴格遵守。

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記者：馮琪雅

IB GCSE 國際學校 英基 新冠肺炎 IB 武漢肺炎

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