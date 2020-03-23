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【新冠肺炎】本港再多兩名確診者曾到Pure Fitness健身　中心至今日已累積7宗病例

社會 17:02 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

截至今日（23日）已有7名確診個案曾到Pure Fitness健身。（資枓圖片））

新冠肺炎疫情持續，本港今日（23日）新增39宗確診個案，當中再多一名確診者曾到花園道中國工商銀行大廈的Pure Fitness健身，為第339宗確診個案，至今日已累積7宗病例與Pure Fitness有關。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代有關情況指，第339個確診個案並沒有外遊記錄，與早前出現確診者的PURE Fitness分店並非是同一間，仍需要繼續追查其患病源頭。

除了今日（23日）新增的第339宗確診個案外，早前已有6名確診個案曾到Pure Fitness健身，包括第195宗、第199宗、第227宗、第243、第248宗及第322宗確診患者。

針對以上確診個案，Pure Fitness及Pure Yoga早於（20日）表示起旗下全線分店暫停營業14日，包括中環蘭桂坊加州大廈、花園道中國工商銀行大廈及荷李活道建業榮基中心的健身中心等，進行清潔消毒，將於4月3日重開。

【新冠肺炎】Pure Fitness及Pure Yoga全線分店即日起停業14天　4月3日重開

【新冠肺炎】為阻疫情蔓延籲港府考慮戒嚴級防疫　何栢良：市民以外賣代替堂食

記者：郭家穎

新冠肺炎 肺炎 武漢肺炎

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