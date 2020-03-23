【紐西蘭疫情】紐西蘭進入最高警戒停課停工　移民港媽：當地人認為有病才戴口罩

▲ Cynthia表示不恐慌，信任供應沒有囤貨。

新冠肺炎肆虐全球，位於南半球的紐西蘭總確診人數突破100宗，當地總理今日（23日）宣布進入最高警戒，所有非重要服務及場所將於48小時內關閉，為期4星期。有移民當地的港媽表示，超市雖有搶購潮，但紐西蘭是糧食出口國，她並不擔心沒有糧食。在當地出現確診個案後，她和家人都減少出外，女兒除了上學幾乎都在家，盡量做好防疫措施。

現居於紐西蘭奧克蘭的Cynthia，年幼時隨父母移民當地，直至大學畢業後回流香港工作，直至2015年與同為港人的丈夫重返奧克蘭，現育有一名2歲的女兒。Cynthia從事物業管理工作，而丈夫則做網店小生意。

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▲ Cynthia會陪女兒一起做麵包。（受訪者提供）

紐西蘭進入最高警戒

紐西蘭今日更有多達36宗確診，因此政府都宣布進入最高警戒，所有酒吧、咖啡廳、餐廳和電影院等非重要服務場所都要關閉，不過超市和藥局則將持續開放，學校由24日起停課。

Cynthia不擔心缺糧，沒有特別囤貨，只較平時多買一點儲糧，減少外出購物的次數。

近日去超市購物，排隊付款都要排一小時，部分超市更要限制人流。不過，奶粉和尿片都是網上購貨，提供送貨服務。

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▲ 超市雖然有大量人潮，但貨品存貨仍然足夠。（受訪者提供）

留家避疫

Cynthia坦言，當地人仍不戴口罩，認為有病才會戴口罩。而由於當地沒有戴口罩習慣，市面亦甚少口罩出售，她現時家裡只剩下50個成人口罩，在當地一間港人牙醫診所購買，她形容是「香港人幫返香港人」。

在政府未宣布停課前，Cynthia仍有讓2歲女兒上學，為她戴上口罩，而學校近日亦有加強防疫和消毒，Cynthia亦算放心。

事實上，為了避疫，Cynthia過去數星期除了上班和購買日常用品，基本上只留在家中，最多只帶女兒到附近公園走走，但因最近鄰區有人確診，所以連住所附近也不敢去，與女兒在家做麵包。她亦開始上網搜尋一些在家學習的素材，準備在未來1個月充當女兒的老師。

除了停課，當地亦需要至少停工4星期，丈夫生意亦受影響。Cynthia又指，不過當地有不少藍領，如水電工等，則是手停口停，她亦得悉不少公司讓員工放無薪假期，政府沒有補貼或只有少許補貼。慶幸她任職的公司仍會支付薪金，相信仍可維持家中生計。

「佛系」醫療制度令人憂慮

Cynthia認為，政府在治療確診者及檢疫方面相當「佛系」，只為與確診者有接觸過、並出現病徵的人進行病毒檢測，否則即使出現咳嗽、發燒等，都不能做檢測。

即使是確診患者，也不是入院接受治療，目前只有數名嚴重患者住院，其他確診者只能居家隔離，醫療制度令人擔憂，但她從沒想過要回港避疫。

現時全球都爆發疫情，每個地方都一樣。一家大小坐飛機更高危，一動不如一靜，只能盡量小心。

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記者：林愛娜