【好人好事】病毒於塑膠表面可停留72小時　超市經理不停消毒手推車獲讚

▲ 有超市經理不停為顧客使用過的手推車及購物籃消毒，獲目撃的街坊大讚。

新冠肺炎疫情持續，相信不少市民已經儘量避免外出，但偶爾還需要出門往超級市場為家中補給，而超市中的手推車和購物籃，隨時成為病毒的溫床。

有網民在facebook群組「西環變幻時」上載照片指，自己日前前往西營盤一間百佳購物，在店內等待期間，她目撃一名戴上手套的經理在收銀處後，一直不停地為顧客使用過的手推車及購物籃以消毒布清潔，而且還清潔得十分全面，10分鐘內都「沒停過手」，該網民並表示會更多的光顧這家百佳。

照片經發布後，不少網民都大讚經理的行為，並指「經理就似全壘打，咩位都要頂」、「很多店舖就是欠缺了這樣的高層，能夠以身推動，做好防疫」，又建議目撃事件的網民「最好寫嘉許信，對他們才最有用」。

事實上，美國國家過敏及傳染病研究所、疾控中心早前聯同當地兩所大學，於國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》發表研究，研究顯示新冠病毒可於塑膠表面停留72小時，因此超市的手推車和購物籃絕對可成為新冠病毒的傳播途徑。

此外，該研究還分別在霧化程序、塑膠、不銹鋼、銅及紙板表面等環境進行實驗，想了解更多新冠病毒在上述環境的停留時間，詳情即睇：【新冠肺炎】一文睇清新冠病毒不同環境存活時間 塑膠表面最長可存活72小時

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責任編輯:王俊賢