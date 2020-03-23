【新冠肺炎】新增3名外傭確診均曾外遊　早前確診孕婦外傭亦證感染

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日(23日)再多39人確診感染，涉及21男、18女，介乎18至66歲，累計至今357宗。今日新增個案中有3人為外藉家傭，分別為第327宗、第336宗及第345宗。第327宗確診的51歲女子屬第207宗確診孕婦家傭，潛伏期內曾訪馬尼拉，衞生防護中心相信家傭或於當地受感染。

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第327宗確診的51歲女子屬第207宗確診孕婦家傭，潛伏期內曾訪馬尼拉，3月20日出現發燒、頭痛及流鼻水症狀，今日確診，現於瑪麗醫院留醫；第207宗確診32歲孕婦妊娠16周，同樣有外遊記錄，3月16日發病並於19日確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，另外兩名新增確診外傭均曾與僱主外遊，第336宗確診的43歲女子曾與僱主訪英國及新加坡，3月18日出現發燒、咳嗽、發冷及頭痛症狀，當日乘搭的士到伊利沙伯醫院求醫，今日確診。至於第345宗確診37歲女外傭亦曾與僱主訪土耳其。

責任編輯：陳正怡