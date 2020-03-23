【新冠肺炎】兩網上旅行社突結業　逾900人未獲機票退款涉615萬

▲ 網上旅行社Wefly今日突宣布，受疫情影響而要「暫時停業」。（陳智良攝）

新冠肺炎全球肆虐，多國相繼限制旅客入境，打擊旅遊業。隸屬中國寶力科技的網上旅行社Wefly及另一間網上旅行社GoGoGo Travel分別於今日和昨日突宣布，受疫情影響而要「暫時停業」，有924位市民因未能取回機票退款而向民主黨求助，總金額逾615萬。

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深水埗區議員袁海文批評，旅行社收取８萬元抗疫基金及航空公司退款後「挾帶私逃」，促請旅遊業議會及商經局介入，及填補旅遊業賠償基金漏洞，以賠償予只購買機票的人士。荃灣區議員易承聰指，希望航空公司能直接向消費者退款。

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袁海文指，民主黨接獲求助由460元至5萬不等，總金額逾615萬，有苦主指曾獲旅行社電郵通知能於4至6個月安排退款，但他質疑所需時間太長，並不合理。

旅遊業保償基金管理委員會的旅遊業賠償基金列明，除非有購買由香港出發往外地的交通、住宿，或活動當中任何２項者，才可獲基金9成的賠償。袁海文批評，多名苦主只有經網上旅行社購買機票，促請商經局儘快堵塞漏洞。

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黃大仙區議員及執業律師沈運華指出，若旅行社清盤，已抵押資產會按照法定次序的債權人作出賠償，而消費者作為無抵押債權人，往往排在最後才可獲發公司賠償，惟公司資產在扣除清盤開支、欠稅、員工薪酬後已所剩無幾。

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30歲陳先生指，去年11月共花費1.3萬元於Gogogo Travel購入3張4月前往東京的國泰來回機票，惟2月尾時因疫情而決定取消行程，但旅行社電話長期不通，僅用電郵回覆指，要4至6個月才可退款，他批評：「今日已結業，為什麼要拖我的退款4至6個月？」陳先生又透露，國泰航空表明不會負責，旅遊業議會跟進態度亦十分消極。

▲ 陳先生指，Gogogo Travel電話長期不通，僅用電郵回覆指，要4至6個月才可退款。（陳智良攝）

鄺小姐指，本年1月向Gogogo Travel購入2張4月23至28日往返沖繩的港航機票，合共4千多元，惟港航早前宣布取消航班並能全額退款或免費改期，她於3月19日聯絡旅行社要求改期，但Gogogo Travel則只用電郵回覆指，改期需收取每張機票450元的手續費，而退款則需時４至６個月，並解釋稱因要交由總代理負責，及退票人數眾多。

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記者：鄧凱文