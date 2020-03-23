民主派力爭立法會議席過半　民主黨願棄黃碧雲？

▲ 泛民傳統政黨民主黨及公民黨均表明，會參加民間就立法會選舉提出的協調或初選方案，並會尊重及跟從協調出來的最終方案。

9月立法會換屆選舉，民主派發起「35+」計劃爭取逾35個議席。民主派近日舉行各區地區直選協調會議，泛民傳統政黨民主黨及公民黨均表明，會參加民間就立法會選舉提出的協調或初選方案，並會尊重及跟從協調出來的最終方案。民主黨選委會主席李永達直指，立法會泛民過半是最大共識，政黨得失不重要，「九西（目標）四席，如果黃碧雲排第五，我會叫佢棄選」。



李永達又指，無論最終協調方案如何，民主黨都會遵守。中委會曾討論，如果該黨參選人選前民調支持度，排在目標議席以外，民主黨參選人願意棄選，包括胡志偉﹑尹兆堅等現任議員都知悉。

港大學法律系副教授戴耀廷及前立法會議員區諾軒，牽頭推動泛民協調機制，九龍東選區上周率先協調 ，據了解，本周將輪到九龍西及香港島選區協調。上周九龍東有意參選的政黨或人士開會討論協調方案，與會者認為，當時最大公約數是，九龍東可透過棄選機制處理。有出席會議人士指，該區最後協調方案還未落實，由於政局變化瞬息萬變，不排除最後會舉行初選，稍後亦會繼續開會協調。

去年區議會選舉，負責泛民選舉協調的民主動力召集人趙家賢表示，組織不會參與立法會選舉協調，但會在協調會議上，提供選舉運作及選舉法例意見。

以往一直由建制派主導的立法會，泛民陣營今屆積極搶攻，力爭議會過半。不過，泛民要贏得選舉，就要複製區選的高投票率，事實上，多名泛民功能組別潛在候選人，近月聯同民間義工隊走訪多間食肆、進出口公司等，協調登記個人或團體票。另外，民主動力今日（23日）發起選民登記行動， 計劃資助區議員於 18 區內推廣選民登記，冀推高立法會投票。趙家賢透露，現有約160位18區民主派區議員參與，計劃由3月中至5月2日選民登記結束日，在各區設選民登記街站及提供物資等支援