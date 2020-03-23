【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化

▲ 港人常買的日本消炎止痛藥含有布洛芬可損生育能力，而法國衛生部部長指成分可令新冠肺炎病情惡化。

新冠肺炎疫情肆虐，全球確診個案持續上升。出現發燒症狀，不能胡亂服用止痛藥。法國衛生部部長近日指，含有「布洛芬」（Ibuprofen）成份的止痛藥，會令新冠肺炎患者病情惡化。近年也有研究指，含有「布洛芬」（Ibuprofen）成份的止痛藥，可影響年青男性的睾丸功能，降低生育能力，港人常買的日本EVE止痛藥就是一例。

日本必買藥妝中，包括「EVE白兔牌」止痛藥，大致分為5款產品，包括「EVE A錠」、「EVE A錠 EX」、「EVE QUICK」、「EVE QUICK DX」及「EVE MELT」，所含的「布洛芬」份量為150毫克至200毫克，主要治經痛、頭痛、牙痛、喉嚨痛、關節痛、肌肉痛、神經痛、腰痛等，亦可在發燒時服用，有退燒效用。另外，市面常見的「Nurofen」止痛藥也含有布洛芬。

藥劑師：無臨床證據證明加劇病情

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明向TOPick表示，目前未有臨床證據顯示，有關藥物會令讓病毒更易感染人體細胞加劇病情，又指該藥安全性高，副作用較少，尤其對於患慢性疾病的病人十分重要。詳情即睇：https://bit.ly/3dngHAw

法國衛生部：布洛芬令新冠肺炎病情惡化

3月14日，法國衛生部部長Olivier Veran也告誡有新冠肺炎症狀的人士，勿自行服用含布洛芬（Ibuprofen）的消炎藥，因為會加重病情。他建議，可以服用撲熱息痛（Paracetamol）這類止痛藥。

國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）最近一項研究提出假設指，服用含「布洛芬」這類消炎藥後，有助加強人體的一種酶，或會加劇新冠肺炎病情。

世衛：暫未有證據證明

據CNN報導，世衛發言人上周三表示，已注意到使用消炎止痛藥物（例如布洛芬），來治療發燒的新冠肺炎患者時引起的憂慮。惟目前未有公開的科學證據證明布洛芬會令病毒惡化。世衛表示，在提出正式的建議之前，正進一步收集證據。及後世衛上周四（19日）在twitter表示，並不建議反對使用布洛芬。

美國食品藥品監督管理局也指，目前仍未有含「布洛芬」的非類固醇消炎藥物會令新冠肺炎惡化的科學證據。

據英國The Independent報導，英國國民保健署（NHS）表示，目前未有足夠證據顯示布洛芬會導致新冠肺炎病情惡化；也無確鑿證據顯示，服用布洛芬藥物會對其他呼吸道疾病帶來危害。不過，在有更多證據前，NHS建議最好服用含撲熱息痛的藥物。

香港目前則使用「雞尾酒療法」治療新冠肺炎患者。若相隔24小時，患者兩次檢測後，病毒樣本也呈陰性才符合出院條件。

美國研究：長期使用「布洛芬」或降低男性生育能力

《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）2018年發表一份研究報告，研究根據31名18至35歲男性志願人士，服食相關藥物及接受研究人員監測荷爾蒙及精子水平而得出結果，發現長期使用「布洛芬」，可能降低年青男性生育能力。

研究人員將志願人士分成兩組，第一組有14人，每日服食「布洛芬」兩次，每次600毫克；另一組17人，每日均服用安慰劑。兩星期後，研究人員發現服食「布洛芬」的14名志願者，產生睪丸激素的黃體生成素（Luteinizing Hormones）下降，影響睪丸功能，或降低生育能力。

布洛芬藥物對人體的影響，即睇：

衞生署：「布洛芬」成分可致腸道出血

日本必買2018藥妝手信 EVE止痛藥降年青男性生育能力

責任編輯：羅嘉欣