【聚餐飯局】張智霖購4萬口罩贈有需要人士　Chilam妻兒網上被攻擊：望大家一條心抗疫

▲ 張智霖承認上月參加飯聚，防疫意識不夠高。

張智霖（Chilam）在今天（3月23日）以保良局親善大使身份，出席保良局捐贈口罩活動，並獲委任為保良親善大使。這次是他上月出席了明星足球隊聚餐後，首次公開露面。

而今次已是張智霖第二次任保良親善大使，Chilam謂希望能幫助老中青不同的年齡層人士：「小朋友要愛護、年青人要溝通、老人家要關懷，希望身體力行，令社會更加融洽。」

另外，他已訂購4萬口罩捐贈有需要的人士，包括上班族、學習障礙人士、基層人士等。

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▲ 張智霖袁詠儀早出一同出門旅行。（取自IG）

張智霖承認防疫意識不足

上月，Chilam參加明星足球隊與警方的聯誼晚宴，由此其社交網站被網民留言攻擊，雖然他表示心情並沒受事件影響。

可是，此事更連累太太「靚靚」袁詠儀及兒子被網上圍攻，他表示兒子也知道發生了甚麼事，卻沒感到不快。

至於太太似乎為兒子被網上攻擊而動氣，Chilam說：「不回應，事件過去了。大家向前看，希望香港大家一條心去抗疫，這是比任何事情更重要。」

可是有關當晚宴會的照片內的眾人皆沒戴口罩，張智霖說：「可能是食飯冇戴，食完飯都戴回，不過防疫意識是不夠敏感。」

▲ 對於早前被網民批評，袁詠儀曾在社交平台發文護子。（取自IG）

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張智霖與兒子同學習

另外，張智霖透露早前一家到布吉，不過現時疫情嚴峻盡量留在家避炎。

同時，因為停課，Chilam兒子要網上學習，他笑言這對小孩來說不容易，因為要更加自律學習。

同時由於要陪兒子一起學習，張智霖自言這段時間也學會了很多東西，在知識上進步了不少。