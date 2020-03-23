美披薩店盼與員工齊心抗疫　加人工兼免費送披薩

▲ 新冠肺炎肆虐，對全球企業造成不同程度影響，不少企業只能降低成本，減少營業時間，甚至要暫停營業。面對疫情所帶來的挑戰，美國就有企業為員工推出多項抗疫福利，與員工齊心抗疫。

新冠肺炎肆虐，對全球企業造成不同程度影響，不少企業只能降低成本，減少營業時間，甚至要暫停營業。面對疫情所帶來的挑戰，美國就有企業為員工推出多項抗疫福利，與員工齊心抗疫。

披薩連鎖店&pizza在美國擁有40間分店，最近，為應對新冠肺炎（COVID-19）疫情，其行政總裁Michael Lastoria就推出多項措施，當中包括為所有前綫員工每小時加薪1美元，若員工在上班時受到交通不便，公司會提供額外的車費津貼。疫情期間，如因學校停課需要照顧家中子女的員工，則可申請有薪病假，而一些已被確診或懷疑患上新冠肺炎的員工，同時亦可申請14天有薪假期。

除了為員工提供福利外，公司更為所有員工及其親人贈送披薩，並免費送給所有醫生、護士等醫護人員。 Michael Lastoria表示，目前店舖已採取足夠的安全措施，定期加強清潔及消毒，提高顧客信任，另外公司亦會提供免費的送貨服務，減少顧客出外的不便。

現時，&pizza旗下一共聘請750位員工。他表示，無論是任何類型的員工，所有人都應該享有同等的醫療福利政策，雖然為員工加薪，免費送貨服務及贈送披薩等措施，是一筆龐大的支出成本，但由於病毒正持續在各地蔓延，公司希望能夠迅速採取行動，幫助員工和所服務的社區一同對抗疫情。

責任編輯：李寶如