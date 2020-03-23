【新冠肺炎】確診患者曾訪東區醫院食堂　已即時關閉消毒清潔

▲ 醫管局總行政經理何婉霞。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情未止，本港今再增39人確診感染。醫管局總行政經理何婉霞透露，上周曾有一名患者因發燒及上呼吸道感染症狀到東區醫院急症室求醫並獲發樣本瓶，患者周六返院交回深喉唾液樣本後，曾於院內食堂進餐約20分鐘，院方今日獲衞生署通知有關患者確診後，已即時關閉食堂作消毒清潔。

【新冠肺炎】國泰航空30歲管理層確診 曾外遊西班牙和英國期間接觸當地患者

【新冠肺炎】本港新增39宗確診個案 包括一名負責機場檢疫的衞生署醫生

另外，仁濟醫院一名內科病房女護士的父親，亦證確診感染新冠肺炎，潛伏期間二人曾訪土耳其，院方已為該名女護士作檢測，結果對新冠肺炎病毒呈陰性，惟因應屬確診患者的緊密接觸者，故已安排檢疫隔離。

本港至今共有357宗新冠肺炎個案，當中213人仍然留醫，今再多1名病人出院，屬第117宗確診患者。至於仍留醫的個案，有3人情況危殆，分別屬第119宗、192宗及312宗，三人均出現呼吸困難，需以呼吸機協助；另外第159宗患者情況嚴重，其餘人士情況穩定。

【新冠肺炎】本港再多兩名確診者曾到Pure Fitness健身 中心至今日已累積7宗病例

【新冠肺炎】黃竹坑派對群組4人確診 派對共涉百多人

責任編輯：陳正怡