【新冠肺炎】港府聯同機管局推出10億元紓緩措施 惠及機場社區逾400間公司
政治 18:00 2020/03/23
政府今日（23日）聯同香港機場管理局（機管局）宣布推出10億元的紓緩措施，以協助航空業界應對2019冠狀病毒病爆發以來持續的挑戰。機管局預計，新一輪紓緩措施能協助整個機場社區面對疫情爆發帶來的持續影響。
為了向香港國際機場各同業提供適時及直接的支援，政府與機管局共同制訂了10億元的紓緩措施，當中6.7億元是政府向機管局豁免徵收2019至20年度的航空交通管制費，此筆款項將全數撥作支援機場同業，其餘3.3億元為機管局的資助。
預計紓緩措施將惠及超過400間公司，包括航空公司、航空後勤服務、機場零售商戶及食肆、以及機場員工等。相關措施主要部分將向航空業界提供直接支援，而機場的商鋪及食肆亦將獲進一步的租金寬減。為表達對機場員工的關懷，在放無薪假期期間接受培訓的前線機場員工將獲得培訓津貼｡
政府發言人說：「航空業界是推動本港經濟的重要力量。在這艱難時期，我們要更堅決維持香港作為國際航空樞紐的競爭力。政府聯同機管局推出紓緩措施，冀與機場同業共同渡過難關。」
在推出是次10億元的紓緩措施前，機管局已於去年九月及今年二月分別推出兩輪紓緩措施，總額約16億元。
機管局支援措施包括：
- 支援航空業的措施總額約為 6.3 億元。航空公司於機場長期停泊閒置客機，將獲全數豁免五個月停泊費及機橋費。客機着陸費寬減 40%，為期四個月。惠及航空公司的紓緩措施還包括寬減停機坪服務、維修及禁區車輛相關費用。
- 客運大樓商用櫃檯特許經營費、業務特許經營牌照費及跨境交通營運商需繳交的費用獲全數寬免，為期四個月。
- 客運大樓內的辦公室、貴賓室的租金，和航空後勤服務如航空膳食、航機加油及維修、貨運站的特許經營費將獲寬減 10% 至 50% 不等，分別為期三至四個月。
- 支付定額租金的機場商舖及食肆將獲合共 3.2 億元的租金寬減。商鋪及食肆 3 月至 5 月的租金將合共減免 70%，六月則減 50%。這是自去年 10 月開始寬減定額租金 20% 後的進一步支援。
- 機管局已預留 5000 萬元作培訓津貼，支援放無薪假期的機場員工，鼓勵他們提升技能，預計可惠及多達二萬五千名員工。