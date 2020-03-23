【新冠肺炎】港府聯同機管局推出10億元紓緩措施　惠及機場社區逾400間公司

▲ 機管局推新一輪10億元紓緩措施助機場社區。 程志遠攝

政府今日（23日）聯同香港機場管理局（機管局）宣布推出10億元的紓緩措施，以協助航空業界應對2019冠狀病毒病爆發以來持續的挑戰。機管局預計，新一輪紓緩措施能協助整個機場社區面對疫情爆發帶來的持續影響。



為了向香港國際機場各同業提供適時及直接的支援，政府與機管局共同制訂了10億元的紓緩措施，當中6.7億元是政府向機管局豁免徵收2019至20年度的航空交通管制費，此筆款項將全數撥作支援機場同業，其餘3.3億元為機管局的資助。

預計紓緩措施將惠及超過400間公司，包括航空公司、航空後勤服務、機場零售商戶及食肆、以及機場員工等。相關措施主要部分將向航空業界提供直接支援，而機場的商鋪及食肆亦將獲進一步的租金寬減。為表達對機場員工的關懷，在放無薪假期期間接受培訓的前線機場員工將獲得培訓津貼｡



政府發言人說：「航空業界是推動本港經濟的重要力量。在這艱難時期，我們要更堅決維持香港作為國際航空樞紐的競爭力。政府聯同機管局推出紓緩措施，冀與機場同業共同渡過難關。」



在推出是次10億元的紓緩措施前，機管局已於去年九月及今年二月分別推出兩輪紓緩措施，總額約16億元。

機管局支援措施包括：