【最靚口罩】奢侈品牌投入口罩生產行列　Gucci料產110萬個口罩供醫護用

▲ Gucci、Balenciaga及Saint Laurent所屬的集團將訂購大量口罩，送贈給醫護人員。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國零售業受到巨大衝擊，國際時尚產業亦受到牽連。繼法國奢侈時裝品牌Louis Vuitton的母公司LVMH早前宣布將香水廠改為生產洗手液後，Balenciaga及Saint Laurent所屬的集團Kering亦將訂購大量口罩送贈給醫護人員。

綜合外國傳媒報道，Kering旗下奢侈品牌包括Gucci、Balenciaga及Yves Saint Laurent，該集團近日宣布，將向中國訂購300萬個口罩，送贈予法國衞生部門，再由當局分發給前線的醫護人員使用。

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Gucci擬產110萬個口罩

此外，同集團的Gucci亦打算捐出110萬個口罩，以及5.5萬件防護衣，提供給醫護人員。意大利新冠肺炎疫情嚴峻，全國工廠幾乎暫時停產，不過Gucci有意於停產期完結並獲醫療當局批准後，於意大利生產這批口罩及防護衣。

消息指Kering旗下多個品牌，包括Balenciaga及Saint Laurent都有意投入口罩生產行列，於法國的工作室自行生產口罩，同時可以「自給自足」，向員工提供足夠口罩，為長期防疫工作做好準備。

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奢侈品牌投產防疫物資

早前Louis Vuitton的母公司LVMH宣布，公司生產化妝品及香水的工廠，改為開始生產消毒洗手液，並免費提供予歐洲醫院，預計這批消毒洗手液將分發到39間公立醫院使用，產量將達到12噸。

而CHANEL、HERMES等國際奢侈品牌其後亦宣布全面停產，當中HERMES關閉於法國的42家生產線至3月30日，包括皮革廠、製衣廠、以及皮具瓷器廠等。不過，HERMES的香水製造廠則不受影響，只是轉為生產洗手液。

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責任編輯︰駱秀玲